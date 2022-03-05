Айсен Николаев поздравляет с Днём оленевода в Якутии

Уважаемые оленеводы и работники традиционных отраслей Севера!

От имени руководства Республики Саха (Якутия) и от себя лично сердечно поздравляю вас с профессиональным праздником – Днём оленевода!

Испокон веков в первые весенние дни оленеводы собираются вместе, чтобы поблагодарить природу за то, что закончилась долгая полярная зима, восхвалять оленя – источник и основу жизни в тундре, главного помощника труженика севера, дарующего ему еду, одежду и жилище.

В этом году День оленевода мы отмечаем второй раз. Я принял решение учредить в Якутии такой официальный праздник, чтобы отметить традиционный образ жизни, хозяйственную деятельность, культуру и промыслы оленеводов.

Особенность оленеводства в том, что это не просто отрасль сельского хозяйства, а основа и образ жизни, культура и мировоззрение северного человека. Недаром эвенская пословица гласит: «Есть олень – есть эвен. Нет оленя – нет эвена». По этой мудрой пословице понятно, насколько важен олень в жизни северных народов.

Сегодня в Якутии уделяется большое внимание государственной поддержке оленеводства. В 2022 году мы существенно увеличили поддержку отрасли оленеводства, предусмотрев в бюджете республики более 1 млрд 045 млн рублей. Продолжаем поддерживать молодых оленеводов. Чтобы не иссяк приток новых кадров, на улучшение жилищных условий, на реализацию программы «Молодой оленевод» в этом году направлено 20 млн рублей.

Эти меры улучшат условия кочевания, труда и быта оленеводов.

Выражаю глубокую признательность за ваш уважаемый, добросовестный труд. Желаю крепкого здоровья, высоких производственных показателей, успехов во всех начинаниях, счастья и благополучия!