Айсен Николаев поздравляет с Днём детского движения

Дорогие друзья!

Уважаемые лидеры и наставники детских общественных объединений!

От имени руководства Республики Саха (Якутия) и от себя лично поздравляю вас с Днём детского движения республики!

Современное детское движение в нашей республике берёт своё начало с 5 декабря 1992 года, когда официально был создан Союз детских общественных объединений Якутии.

Детское движение Якутии объединяет свыше 1700 общественных организаций, 700 из которых – волонтёрские, все они вовлекают юных якутян в активную общественную жизнь и способствуют их социализации и развитию гражданской ответственности.

Особую гордость мы чувствуем за совместную инициативу наших ребят — конкурс «Смотри, это Россия!», который уже который год реализуется на всероссийском уровне. Конкурс объединяет ребят со всей страны и даёт возможность стать ближе, даже находясь в тысячах километрах друг от друга. Если в первый год конкурс собрал порядка 17 500 участников из 85 регионов, то в этом году в нём приняли участие более 27 000 школьников из всех регионов без исключения.

Инициативы наших ребят и педагогов также развиваются вместе с Российским движением школьников, инициированным Президентом страны. В различных проектах Российского движения школьников участвуют свыше 130 тысяч детей со всей республики.

Уверен, юные якутяне будут дальше активно участвовать в жизни и развитии родной республики. Потому что активная и яркая молодёжь – залог благополучия всей страны.

Особые слова благодарности хочу сказать нашим педагогам, вожатым, кураторам, всем, кто так или иначе задействован в развитии детских инициатив. Вы помогаете детям проявить свои таланты и способности.

Дорогие друзья! Вместе мы достигнем намеченных целей, главное – не терять задора, быть активными и неравнодушными! Желаю вам счастья, энергии и больших успехов!

Глава Республики Саха (Якутия) А.С. Николаев