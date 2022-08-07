Айсен Николаев поздравляет с Днем железнодорожника

Уважаемые работники железнодорожного транспорта!

От имени руководства Республики Саха (Якутия) и от себя лично поздравляю вас с профессиональным праздником — с Днем железнодорожника!

В акционерной компании «Железные дороги Якутии» работают свыше 1300 человек — машинистов, проводников, диспетчеров, путейцев и других сотрудников. Они обеспечивают стабильную работу стальной магистрали, надёжность грузовых и безопасность пассажирских перевозок!

Благодаря ежедневному труду каждого из них сегодня железные дороги прочно занимают важное место в системе жизнеобеспечения Якутии. Если только недавно по стальной магистрали в центральные части республики мы перевозили только грузы, то с открытием пассажирских перевозок якутяне и гости региона с комфортом доезжают до Нижнего Бестяха.

Объемы перевозок грузов и пассажиров по железнодорожной линии Беркакит-Томмот-Якутск увеличиваются с каждым годом. Только за 2021 год перевезено более 7,5 млн тонн грузов, это на 26% превышает значение показателя за предыдущий период. А количество перевезенных пассажиров в прошлом году составило 163,9 тысяч или 187,9% к плану.

Эти цифры будут только расти, в том числе благодаря развитию промышленности, освоению новых месторождений и другим крупным инфраструктурным проектам. По утвержденной стратегии развития «Железные дороги Якутии» будут перевозить свыше 10 млн тонн грузов в год. К этому показателю мы вместе уверенно движемся!

Наши железнодолрожники – настоящие граждане и патриоты России! Спасибо им и за большую помощь и содействие в отправке и сопровождении гуманитарной помощи из Якутии жителям Донецкой Народной Республики и Луганской Народной Республики

Дорогие друзья!

В этот замечательный летний день хочу поблагодарить вас за хорошую работу и преданность делу своей жизни! Желаю вам и вашим семьям здоровья, счастья, благополучия и дальнейших трудовых достижений! С праздником!