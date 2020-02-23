Айсен Николаев поздравляет с Днем защитника Отечества

Уважаемые якутяне!

От имени руководства Республики Саха (Якутия) и от себя лично поздравляю вас с Днём защитника Отечества!

Этот год для России, в том числе для Якутии, особенный – вся держава готовится к празднованию 75-летия Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов. Президентом страны Владимиром Владимировичем Путиным 2020 год в Российской Федерации объявлен Годом Памяти и славы. В нашей республике я объявил Год Патриотизма.

Мы сегодня выражаем огромную благодарность и преклоняемся перед подвигом ветеранов Великой Отечественной войны – истинных Защитников Отечества, Героев, которые стояли насмерть и в кровопролитных, тяжёлых боях отстояли Родину, избавили мир от фашизма.

В Год Патриотизма в республике отмечу, что такие качества как мужество, отвага во многом связаны именно с любовью к своей земле, Родине, с ответственностью перед родными и близкими, земляками. Именно поэтому каждого ребёнка с малых лет в семье, детском саду и школе нужно растить патриотом своей республики и России. Это самый правильный путь для развития и процветания нашей страны.

Для этого нужны реальные примеры, и они у нас есть. Это красноармеец Фёдор Попов, в рукопашной схватке в траншее врага уничтоживший до 50 солдат и офицеров противника и удерживавший плацдарм до переправы через Днепр основных сил советских войск. Это наши легендарные снайперы Фёдор Охлопков и Иван Кульбертинов, наводившие ужас в рядах врагов. Все они были патриотами своей республики и страны. В годы Великой Отечественной войны звание Героя Советского Союза было присвоено нескольким тысячам советских солдатов, совершившим беспримерные подвиги на полях сражений. В том числе высшей наградой страны были отмечены двадцать четыре воина-якутянина, а ещё один получил звание Героя России. Наши дети и молодёжь должны знать о своих героях, и воспитываться на их подвигах.

Российская армия всегда была школой патриотизма, верности Отечеству, примером дисциплины и стойкости. Сегодня долг перед Родиной по призыву на срочную службу в рядах Вооружённых сил Российской Федерации ежегодно исполняют более 2500 якутян. Около 100 жителей республики служат на контрактной основе.

Якутяне всегда получают положительные отзывы командиров частей, командного состава Дальневосточного военного округа. Нынешнее поколение военнослужащих тоже продолжает традиции своих предшественников, справляется с возложенными на него задачами и с честью исполняет свой воинский долг.

День защитника Отечества – это праздник всех тех, кто уже исполнил свой воинский долг, несёт службу в рядах Вооруженных Сил Российской Федерации и готов защищать Родину. Армия во все времена олицетворяла мощь и силу нашего народа, охраняет независимость и суверенитет государства, приумножает его славу.

В этот праздничный день желаю всем защитникам и будущим защитникам Отечества крепкого здоровья, патриотизма, стойкости духа и успехов во всех делах и начинаниях. Мира и добра вам и вашим близким!

Глава Республики Саха (Якутия), Секретарь ЯРО Партии «Единая Россия» А.С. Николаев