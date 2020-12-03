Айсен Николаев поздравляет с Днем юриста

Уважаемые юристы, ветераны республиканского юридического сообщества!

От имени Республики Саха (Якутия) и от себя лично поздравляю вас с профессиональным праздником – Днём юриста!

Этот праздник объединяет специалистов, посвятивших себя делу защиты прав и свобод граждан. Ответственная гражданская позиция, компетентность, верность букве и духу закона являются залогом успеха вашей деятельности, связанной с большой ответственностью за судьбы людей, направленной на обеспечение справедливости и законности в обществе.

В этом году юридическое сообщество в Республике Саха (Якутия) отмечает 100-летие со дня рождения первого доктора юридических наук, профессора, основателя высшего юридического образования Якутии, почетного гражданина Республики Саха (Якутия), участника Великой Отечественной войны, кавалера боевых орденов Красной звезды и Отечественной войны I степени Михаила Михайловича Федорова.

Юристами заложены славные традиции, благодаря юристам приняты и принимаются фундаментальные законы, внедрена система бесплатной юридической помощи и правовой помощи детям. Раз в три года проводится Съезд юристов Республики Саха (Якутия), призванный консолидировать юридическое сообщество.

Сегодня республиканским сообществом юристов проводится большая работа в сфере развития нормотворческого законодательства муниципального и республиканского уровня, расширения правовых инициатив. Юристы республики вносят неоценимый вклад в вопросах повышения правовой просвещенности населения, формирования гражданского общества, укрепления правовой культуры, взаимодействия с органами исполнительной и законодательной власти в сфере нормотворчества и правоприменения.

Исполнительные органы власти республики нацелены на тесное конструктивное взаимодействие с юридическим сообществом. Особенно важно наладить эффективное сотрудничество в вопросах правоприменительной практики, обеспечения неприкосновенности конституционных прав и свобод граждан, создания сильного правового государства. От вашего добросовестного труда и ответственного отношения к работе, принципиальности и честности зависит соблюдение законов и правовая защищенность якутян.

Молодое поколение юристов республики достойно продолжает правое дело ветеранов юридического сообщества в части эффективной и своевременной защиты прав и интересов граждан, обеспечения единства правового поля государства.

Особые слова благодарности выражаю ветеранам юридической отрасли, заложившим основу юридической науки и практики!

Желаю вам дальнейших профессиональных успехов, новых достижений, крепкого здоровья, счастья и благополучия!

Глава Республики Саха (Якутия) А.С. Николаев