Айсен Николаев поздравляет с Днем сотрудника органов внутренних дел

Уважаемые сотрудники и ветераны органов внутренних дел!

От имени руководства Республики Саха (Якутия) и от себя лично поздравляю вас с профессиональным праздником – Днём сотрудника органов внутренних дел Российской Федерации!

Вы выбрали для себя трудную, но благородную профессию – встали на защиту интересов, прав и свобод наших граждан, стали гарантом поддержания правопорядка.

Благодаря высокому профессионализму якутской полиции уже на протяжении нескольких последних лет уровень преступности в Республике Саха (Якутия) остаётся самым низким среди регионов Дальневосточного федерального округа, в том числе по тяжким и особо тяжким преступлениям. Вот и в этом году по итогам девяти месяцев на 18% снизилось количество преступлений, совершённых в общественных местах, на 14,6% стало меньше количество дорожно-транспортных происшествий, почти на 16% повысилось раскрытие преступлений категории «прошлых лет». За этими цифрами – кропотливый труд, напряжённая работа, добросовестное выполнение обязанностей.

Сегодня вы продолжаете нести свою службу в условиях введения на территории республики режима повышенной готовности по недопущению распространения новой коронавирусной инфекции, проводите рейды, выявляете нарушения соблюдения противоэпидемиологических и санитарных требований, проводите разъяснительную работу с населением.

Особые слова благодарности адресую ветеранам, показывающим своим примером верность Присяге, которую каждый сотрудник произносит, поступая на службу в органы внутренних дел. Вы учите не щадить своих сил в борьбе с преступностью, достойно исполнять свой служебный долг, укреплять веру в торжество закона, чтобы слова Присяги «Служу России, служу Закону!» были единственно верным ориентиром.

Желаю дальнейших успехов в защите конституционных прав жителей республики, крепкого здоровья, благополучия, дальнейших успехов в служении Отечеству!

Глава Республики Саха (Якутия) А.С. НИКОЛАЕВ