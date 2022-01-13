Айсен Николаев поздравляет с Днем российской печати 😊

Уважаемые журналисты, работники печати, телевидения, радио, интернет-изданий и ветераны отрасли!

От имени руководства Республики Саха (Якутия) и от себя лично поздравляю вас – всех, кто работает со Словом – с Днем российской печати!

История российской печати насчитывает уже более трех веков. Большая история! В 1703 году указом Петра Великого началось издание первой печатной российской газеты «Ведомости». В 1887 году вышли «Якутские епархиальные ведомости», а в 1892 году начали печататься «Якутские областные ведомости».

Если первым газетам удивлялись, то скоро человечество уже не представляло своей жизни без печатного газетного слова. Появилось понимание значения печатных изданий для развития общества. Была огромная разница в информации, публикуемой в газетах, и той, что распространялась слухами, пересказами, дополняясь фантазиями рассказчика.

Именно вы освещаете все стороны нашей жизни, создаете объективный, многогранный и живой облик нашей страны и республики. Именно вы организуете диалог между властью и обществом, став важным звеном этого диалога.

Оперативно и качественно передавать новости, анализировать жизнь во всех ее проявлениях – ваша задача, и вы прекрасно справляетесь с ней.

Сегодня в Якутии зарегистрированы сотни средств массовой информации, растет число интернет-изданий. Современная пресса в Якутии развивается хорошими темпами, на высоком профессиональном уровне, при этом сохраняя традиции.

Осваивая новые площадки, новую подачу новостей, вы тем самым двигаете прогресс вперед, создавая новую мировую историю.

Мы с вами работаем ради единой цели – чтобы жизнь якутян стала лучше, и каждый из нас мог гордиться своей Родиной. Уверен, что общими усилиями мы обязательно добьемся многого. Особенно в этот значимый для всех год – в год начала нового столетия исторического пути развития нашей республики.

Отдельное спасибо – нашим ветеранам СМИ, которые много душевных сил отдают своему призванию!

Дорогие друзья! В этот праздничный день желаю, чтобы ваше слово всегда служило во благо родной республики и всех якутян! Вдохновения вам и радости от своей профессии, любви к ней, и к тем людям, ради которых вы работаете! Мира, добра и здоровья вам и вашим близким!

Глава Республики Саха (Якутия) Айсен Николаев