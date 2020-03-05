Айсен Николаев поздравляет с Днем народного мастера

Уважаемые якутяне!

От имени руководства Республики Саха (Якутия) и от себя лично поздравляю вас с Днём народного мастера!

С незапамятных времен Земля Олонхо славилась прикладным искусством и традиционными художественными промыслами. Изделия наших кузнецов, ювелиров, косторезов, резчиков по дереву, рукодельниц по праву считаются национальным достоянием, важной частью культурного наследия народов, населяющих нашу республику. Это бытовые и декоративные предметы, одежда, украшения, орудие труда, посуда, кухонная утварь.

В современном мире наши мастера занимаются делом предков, чтят традиции своего народа. Несмотря на изобилие различных товаров со всех уголков планеты, мы продолжаем активно пользоваться их изделиями. Ведь якутяне никогда не променяют якутский нож на любой другой инструмент и не усомнятся в том, что лучше всего в лютые северные морозы согреют только унты.

Народным прикладным искусством и традиционными художественными промыслами в наши дни в Якутии на постоянной основе занимается тысячи человек. 235 из них носят высокое звание «Народный мастер Республики Саха (Якутия)», 453 – звание «Мастер народных художественных промыслов Республики Саха (Якутия)». Сохранение и распространение их знаний и умений – это одна из важнейших задач, которые перед нами стоят.

Сегодня в районах открываются Дома ремесел и Центры народных художественных промыслов, проводятся различные интересные мероприятия. Ежегодно с 2012 года с большим размахом мы празднуем День народного мастера, организовываем конкурсы, конференции и даже шествуем по улицам в национальных костюмах. Большой популярностью среди якутян нынче пользуется выставка кузнецов Якутии «Дархан Уус», куда съезжаются со всех уголков республики настоящие знатоки своего дела.

Отрадно, что на тернистом пути развития прикладного искусства и художественных промыслов нам встречаются настоящие энтузиасты, которые берут инициативу в свои умелые руки. Все жители Якутии знают имена народного мастера и философа Бориса Федоровича Неустроева – Мандар Уус, художника-модельера Августины Николаевны Филипповой, художника Федора Ивановича Маркова, которые на протяжении многих лет прославляют самобытную якутскую культуру. И их последователей сегодня становится все больше и больше.

В этот замечательный весенний день хочу выразить глубокую признательность всем нашим мастерам и тем, кто интересуется прикладным искусством и художественными промыслами. Желаю творческого вдохновения, успехов во всех начинаниях, счастья и благополучия!

Глава Республики Саха (Якутия)

Айсен Николаев