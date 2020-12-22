Айсен Николаев поздравляет с Днем энергетика

Уважаемые работники энергетической промышленности и ветераны отрасли!

От имени руководства Республики Саха (Якутия) и от себя лично сердечно поздравляю вас с Днем энергетика!

От слаженной работы энергетического комплекса зависит качество жизни людей, развитие промышленности и экономики республики! Отрадно, что сегодня отрасль продолжает активно развиваться. В Якутии много сделано для обеспечения надежного теплоснабжения, реконструкции электросетевого хозяйства. Открыты перспективы для развития возобновляемой энергетики.





Несмотря на сложности в экономике в связи с пандемией COVID-19, энергетика республики продолжила поступательное развитие. В уходящем году запущена новая современная дизельная электростанция мощностью 4700 кВт в Оленьке, сегодня намечено открытие ветро-дизельного комплекса в поселке Тикси. Положено начало работам по пилотным проектам модернизации дизельных электростанций на основе энергосервисных договоров, что привлечет дополнительные инвестиции в развитие отрасли.

Жизнь не стоит на месте, и перед нами стоят новые задачи по повышению надежности тепло- и энергоснабжения, модернизации объектов генерации. В энергоизолированных районах Якутии будут продолжены работы по созданию энергокомплексов с использованием передовых технологий, сочетающих традиционные и возобновляемые источники энергии с автоматизированным управлением и удаленным мониторингом. Предстоит решить вопросы консолидации энергетических активов, находящихся в государственной собственности.

Уверен, что усилиями работников отрасли и благодаря вашему профессионализму и ответственному отношению к делу, будет обеспечено стабильное и надежное функционирование энергетического комплекса республики! Слова глубокой благодарности ветеранам, всем тем, кто создавал и развивал уникальную якутскую энергосистему.

Желаю вам дальнейших успехов, новых достижений, крепкого здоровья, счастья и благополучия!

Глава Республики Саха (Якутия) А.С. Николаев