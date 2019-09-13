Айсен Николаев поздравляет с 80-летием лесного хозяйства Якутии

Уважаемые работники лесного хозяйства, дорогие ветераны!

Примите мои искренние поздравления с профессиональным праздником – Днём работников леса!

Лес является одним из главных природных ресурсов нашей республики. Это наше общее достояние. В лесохозяйственной отрасли работали и работают по-настоящему преданные своему делу люди, заботящиеся о лесных ресурсах во благо будущих поколений.

Текущий год является для отрасли юбилейным – исполнилось 80 лет со дня образования лесного хозяйства Якутии. За 80-летнюю историю лесное хозяйство претерпело много различных реорганизаций и перемен, сегодня аппарат управления работает в составе вновь созданного Министерства экологии, природопользования и лесного хозяйства Республики Саха (Якутия).

Труд работников лесного хозяйства включает в себе множество направлений – это не только тушение лесных пожаров, но и защита лесов от болезней и вредителей, лесовосстановительные мероприятия, обеспечение рационального использования лесов, осуществление контрольно-надзорных функций и лесоустройство.

Особое внимание уделяется вопросам восстановления лесов. Проводятся различные экологические акции по посадке и очистке леса, к которым активно подключаются органы власти всех уровней, организации и предприятия, общественные организации и неравнодушные граждане. В рамках федерального проекта «Сохранение лесов» увеличено финансирование на проведение лесовосстановительных работ, закуплена специализированная техника. Восстановлением лесов занимаются и арендаторы лесных участков.

Пожароопасный сезон 2019 год выдался нелегким в силу установления аномально сухой и жаркой погоды. Всего в течение пожароопасного сезона потушено 225 лесных пожаров на общей площади 7 332,6 га. На защиту лесов от огня встали более 6 тысяч человек, из них более 4 тысяч – работники лесопожарных формирований, более 1600 человек – привлечённое население. Несмотря на всю сложность ситуации лесопожарные формирования и жители республики практически в круглосуточном режиме осуществляли организацию и тушение лесных пожаров, не допущено ни одного перехода огня на населённые пункты. Проводимая вами работа позволила стабилизировать сложную обстановку с лесными пожарами на территории Якутии.

Руководством республики ведется планомерная работа по улучшению материально-технической базы лесопожарных формирований, увеличению численности штатных работников. Только в этом году в рамках реализации национального проекта «Экология» произведена закупка 28 единиц лесопожарной техники, увеличено финансирование из средств федерального бюджета на исполнение переданных полномочий в области лесных отношений, ведется работа по строительству новых гаражей и административных зданий лесничеств.

Поставлены конкретные цели и задачи, исполнение которых требует немалых усилий, терпения и компетентности. Уверен, наши лесники справятся с поставленными задачами и достигнут всех показателей.

Желаю всем Вам крепкого здоровья, благополучия и удачи во всех начинаниях!

Глава Республики Саха (Якутия) Айсен Николаев