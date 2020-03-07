Айсен Николаев поздравляет с 8 марта

Дорогие женщины!

От имени руководства Республики Саха (Якутия) и от себя лично сердечно поздравляю вас со светлым весенним праздником — Международным женским днём!

После долгой морозной зимы наш северный край замирает в преддверии весны, начало которой неизменно связано с 8 марта. Этот праздничный день дарит нам первые солнечные лучи, свет улыбок и заряд положительной энергии.

Испокон веков считалось, что предназначение женщины – это забота о доме и семье. Но в современном обществе женщины не только являются хранительницами семейного очага, но и активно проявляют свои деловые и профессиональные качества, участвуют в социально-экономической жизни республики. Без них невозможно представить развитие сфер образования, здравоохранения, социального обеспечения, сельскохозяйственного комплекса, торговли и других.

В нашей республике всегда уделялось особое внимание положению женщин, укреплению института семьи, охране материнства и детства, формированию приоритетной социальной политики, чтобы семьи получали от государства реальную помощь и поддержку.

Дорогие женщины! В этот светлый весенний день желаю вам мира и благополучия в семье, успехов в профессиональной деятельности, крепкого здоровья, счастья и любви!

Глава Республики Саха (Якутия),

Секретарь Якутского регионального отделения Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» Айсен Николаев

Күндү Далбар хотуттар!

Өрөспүүбүлүкэ салалтатын уонна тус бэйэм ааппыттан эһигини сааскы сырдык бырааһынньыгынан – Аан дойду дьахталларын күнүнэн итиитик-истиҥник эҕэрдэлиибин!

Томороон тымныылаах хотугу кыраайбыт кырыа кыһына саас кэлбитин кэрэһилиир кулун тутар 8 күнүн көрсө иһийэргэ дылы гынар. Бу кэрэ-бэлиэ бырааһынньык сааскы күн бастакы сылаас сардаҥаларын, сырдык мичээри, үлүскэн үөрүүнү бэлэхтиир.

Былыр-былыргыттан дьахтар алаһа дьиэни иччилиир аналлааҕын бэлиэтииллэрэ. Аныгы олоххо дьахтар бу үрдүк аналыгар саҥа социальнай оруол эбиллэр. Бүгүн кэрэ аҥаардар дьыалабыай, профессиональнай хаачыстыбаларынан сөхтөрөллөр, өрөспүүбүлүкэ социальнай-экономическай олоҕор көхтөөхтүк кытталлар. Үөрэх, доруобуйа харыстабылын, социальнай хааччыйыы, тыа хаһаайыстыбатын, эргиэн, экономика онтон да атын эйгэтин сайдыытыгар дьахтар дьоһун кылааты киллэрэр.

Биһиги өрөспүүбүлүкэбитигэр дьахтарга, дьиэ кэргэн институтугар, ийэ буолууну уонна оҕо сааһы араҥаччылыыр үлэҕэ-хамнаска, дьиэ кэргэн судаарыстыбаттан көдьүүстээх көмөнү ыларын туһугар тумус суолталаах социальнай бэлиитикэни торумнуурга дьоһун болҕомто ууруллан кэллэ.

Күндү Далбар хотуттар! Бу сырдык сааскы күн эһиги дьиэ кэргэҥҥитигэр иллээх олоҕу, уйгуну, үлэҕэ-хамнаска ситиһиини, чэгиэн доруобуйаны уонна тапталы баҕарабын!

Саха Өрөспүүбүлүкэтин Ил Дархана,

«БИИР НЬЫГЫЛ АРАССЫЫЙА» Саха Сиринээ5и отделениетын Сэкэритээрэ Айсен Николаев