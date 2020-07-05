Айсен Николаев поздравляет речников Якутии

Уважаемые работники речного транспорта Якутии! Дорогие друзья!

От имени руководства Республики Саха (Якутия) и от себя лично сердечно поздравляю вас с профессиональным праздником – с Днём работника морского и речного транспорта!

Ваш труд заслуживает особого признания и уважения. Экипажу речных судов Республики Саха (Якутия) всегда были присущи высокий профессионализм, мужество, самодисциплина, ответственность и бесконечная преданность выбранному делу.

Речному транспорту Якутии по-прежнему отводится ключевая роль в доставке жизнеобеспечивающих грузов в северные и арктические районы республики. Благодаря ответственному отношению к делу, качественной подготовке судов к навигации речники достойно справляются с поставленной задачей – завозом грузов, начиная от нефтепродуктов и топлива, заканчивая строительными материалами и продовольствием, без которых немыслима жизнь в суровых северных широтах.

Сегодня речной транспорт республики переживает масштабные преобразования. За последние годы важным достижением в сфере речного транспорта Якутии стало начало строительства высокотехнологической Жатайской судоверфи, которая будет обеспечивать речными судами арктические реки региона. В посёлке Нижний Бестях продолжается строительство грузового терминала ПАО «Ленское объединённое речное пароходство», призванного обеспечить прямую отгрузку грузов для нужд Арктического побережья и населённых пунктов, расположенных в верхнем и среднем течении реки Лены.

Уверен, что высокий профессионализм и богатый опыт, накопленный многими поколениями речников Якутии позволят с честью решить все поставленные задачи и достигнуть высоких результатов во благо развития родной республики и страны.

От всей души желаю вам и вашим семьям крепкого здоровья, счастья, добра, мира и благополучия!

Глава Республики Саха (Якутия) А.С. Николаев