Айсен Николаев поздравляет

Айсен Николаев: Хомус – сакральный символ национальной культуры, источник духовности народа саха

Уважаемые якутяне! От имени руководства Республики Саха (Якутия) и от себя лично поздравляю вас с Днём хомуса! Хомус – сакральный символ национальной культуры, источник духовности народа саха. Пронося через века «говорящие» звуки хомуса, каждое поколение внесло свою лепту в сохранении и приумножении традиций игры на этом инструменте. Благодаря многогранной работе энтузиастов, ученых, исследователей, виртуозов мира, исполнителей, общественности по возрождению и популяризации самобытного музыкального инструмента хомус стал визитной карточкой, брендом Якутии, получил новую жизнь, современное звучание. Сегодня хомус является посредником сотрудничества, совместного творчества талантливых людей из разных уголков планеты. Якутск является одним из центров варганной музыки в мире. В этом велика заслуга Музея и Центра хомуса народов мира, созданного по инициативе известного хомусиста-виртуоза, ученого, исследователя Ивана Егоровича Алексеева. Коллектив Центра проводит последовательную, плодотворную работу по развитию древнейшего жанра музыкальной культуры народов мира – игры на варгане, пропаганде якутского хомуса на мировом уровне. Совершенствование мастерства исполнителей и кузнецов-изготовителей инструмента подтверждает высокий потенциал хомуса. Расширение границ «Хомусного диктанта», который проводится, начиная с 2019 года, показывает большой интерес к национальной культуре у жителей регионов нашей страны и других стран. Отрадно, что в детских садах и школах все больше детей играет на хомусе, участвует в творческих конкурсах, приобщаясь к жемчужине национальной культуры, что вселяет уверенность в будущем уникального инструмента. Дорогие друзья! Пусть чарующие звуки хомуса своей чудотворной силой помогают нам созидать, своей мудрой философией вселяют нам уверенность в свои силы, дарят хорошее настроение. Желаю вам крепкого здоровья и неиссякаемой энергии, благополучия и счастья. Глава Республики Саха (Якутия) А.С. Николаев