Айсен Николаев поздравляет

Дорогие друзья!

Уважаемые лидеры и наставники детских общественных объединений!

От имени руководства Республики Саха (Якутия) и от себя лично поздравляю вас с Днём детского движения Республики Саха (Якутия)!

У нас в Якутии сложилась замечательная традиция – вместе отмечать этот праздник детства во всех уголках нашей республики. Сам праздник появился в календаре событий недавно, но берёт свое начало из истории пионерской организации. Добрые дела активных детей, неравнодушное отношение к окружающим, инициативность и сотрудничество во благо развития родного края – вот основные идеи, которые не теряют актуальность во все времена.

5 декабря 1992 года было инициировано создание Союза детских общественных объединений Республики Саха (Якутия), который по праву стал действенной консолидирующей силой, способствующей формированию нового формата детских общественных объединений. Сегодня инициативы наших ребят и педагогов развиваются вместе с Российским движением школьников, инициированным Президентом России Владимиром Путиным.

Отрадно, что детское движение Республики Саха (Якутия) открыто для общения, обновления и развития. Смелые инициативы и яркие проекты получают поддержку, импульс для воплощения в реальность. Выпускники детских общественных объединений, развиваясь по ступенькам роста, проявляют себя в разных направлениях жизнедеятельности.

Хочу выделить совместную инициативу детских общественных объединений «Смотри, это Россия!», поддержанную и реализующуюся на уровне нашей страны. Конкурс, который ориентирован на создание благоприятного имиджа регионов, сплотит ребят и даст возможность стать ближе друг к другу в этот нелёгкий период времени.

Дорогие друзья! Уверен, что вместе мы достигнем намеченных целей, главное – не терять задора, быть активными и неравнодушными. Пусть сбудутся ваши самые смелые мечты!

Глава Республики Саха (Якутия) Айсен Николаев