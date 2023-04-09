Айсен Николаев поздравил якутян с Днём сына

Дорогие якутяне! От имени руководства Республики Саха (Якутия) и от себя лично поздравляю вас с Днём сына в Республике Саха (Якутия)!

Сегодня мы отмечаем замечательный семейный праздник. Он установлен по инициативе Якутского регионального отделения Всероссийского общественного движения «Матери России» и подчеркивает огромную важность воспитания настоящего мужчины, преемственность поколений от отца к сыну.

Дружная семья и любовь к детям для нас всех – большое счастье. Наша республика продолжает занимать лидирующие позиции по рождаемости на Дальнем Востоке и в стране. С начала 2023 года в республике родились 2 663 ребёнка, из них 1 360 мальчиков – будущих отцов. Это сила и защитники нашего общества, строители будущей Якутии.

Важно помнить, что воспитание мальчиков, сыновей в духе ответственности, целеустремленности и патриотизма во многом зависит от родителей. Они своим личным примером растят настоящего мужчину, будущего отца. И только потом им в этом помогает общество.

Все мужчины – это сыновья. Новые реалии показали, что они не только любимые сыны ласковых матерей и сильных отцов, но и верные сыны своего Отечества.

Сегодня наша страна проходит через череду больших исторических испытаний. Специальная операция, которая идёт сейчас – это битва за будущее страны. Победить в этой борьбе – наш долг перед предками и обязанность перед будущими поколениями. Во многом благодаря нашим мужчинам, сыновьям, которые с оружие в руках встали на защиту Родины, мы все преодолеем и победим.

Якутия всегда поддерживает и будет поддерживать семьи и родителей, чьи сыновья сегодня защищают интересы страны в ходе специальной военной операции. Особое внимание общества направлено на поддержку детей военнослужащих.

В преддверии Дня сына в Якутии в селе Туора-Кюель Таттинского улуса прошли 23-е республиканские соревнования отцов и детей «Аҕа курэҕэ-2023». В соревнованиях приняли участие 18 команд из 16 районов республики. Победителям вручена премия Главы Республики Саха (Якутия) в размере 300 тысяч рублей.

Уверен, сегодня якутяне проведут этот семейный праздник так, что о нем останутся самые теплые и счастливые воспоминания.

Желаю вам здоровья, любви, здоровья, благополучия и большого счастья! И светлого мирного будущего всем сыновьям!

Глава Республики Саха (Якутия) Айсен Николаев