Айсен Николаев поздравил якутян с Днем защиты детей

Дорогие якутяне!

От имени руководства Республики Саха (Якутия) сердечно поздравляю вас с замечательным праздником – Днем защиты детей!

Рождение ребенка раскрывает в нас самые лучшие качества: любовь, заботу, самопожертвование, ответственность, стремление защитить его, дать ему самое лучшее. От нас, взрослых, зависит, как сложится его судьба, каким человеком он станет, раскроет ли свои таланты. Мы можем и должны сделать так, чтобы его жизнь была интересной и счастливой, дать ребенку возможность познавать и открывать новое, воспитывать в нем доброту, честность, уважение к окружающим, чувство справедливости.

Этот день призван напомнить государству, обществу, каждому из нас, что мы должны делать всё для того, чтобы создать для наших детей достойные условия жизни, заниматься ими постоянно. Поддержка детства всегда была приоритетом для нашей республики. В Год столетия ЯАССР и в Год матери в Якутии расширяются меры поддержки семей с детьми. Установлен целевой капитал «Дети столетия» для тех, кто рожден в 2022 году. Принято решение учредить единовременную выплату в 100 тысяч рублей выпускникам, получившим наивысший бал на ЕГЭ.

Многое делается для того, чтобы повысить качество образования и здравоохранения, развивается инфраструктура для занятий физкультурой и спортом, действуют кружки по интересам. Открыт новый корпус Малой академии наук, который призван стать уникальным образовательным центром по работе с детьми. Это важно – вовлекать их в науку и технологии, учить мыслить критически и креативно, учить действовать в команде. И должна быть доступность всех инновационных образовательных ресурсов каждому ребенку Якутии. Наша республика сегодня становится одним из самых интенсивно развивающихся центров страны, и наши дети – наш главный кадровый потенциал.

Великое счастье каждого человека — видеть достойное продолжение своего рода, трудов и стремлений. Нынешнее молодое поколение живёт в интересное время, которое открывает новые перспективы развития, и я уверен, что вместе мы сделаем всё, чтобы завтрашний день нашей республики стал лучше и прекраснее!

Юные друзья! В этот праздничный, светлый день желаю вам успехов во всех ваших начинаниях, счастья и исполнения самых добрых заветных желаний! Пусть в каждой семье царит благополучие и взаимопонимание.

Глава Республики Саха (Якутия) Айсен Николаев

Ытыктабыллаах Саха сирин олохтоохторо!

Саха Өрөспүүбүлүкэтин салалтатын аатыттан эһигини Оҕо көмүскэлин күнүнэн ис сүрэхпиттэн эҕэрдэлиибин!

Оҕо төрүүрэ киһини кынаттыыр, үчүгэйи, үтүөнү оҥорор баҕатын, тапталын, кыһамньытын, эппиэтинэһин, аһынар-харыстыыр дьулуурун күүһүрдэр. Оҕо хайдах дьылҕаланара, туох киһи буола улаатара, талаанын, дьоҕурун арыйара биһигиттэн, улахан дьонтон, быһаччы тутулуктаах. Кини элбэҕи билэ-өйдүү улаатарыгар, саҥаны арыйарыгар суолу тэлэн, бэйэбит үтүө санаа, көнө майгы холобура буолан, тулалыыр эйгэҕэ ытыктабыллаах сыһыаны иҥэрэн, кырдьыкка уһуйан, дьоллоох-соргулаах олохтонорун ситиһэр кыахтаахпыт.

Оҕо көмүскэлин күнэ судаарыстыба, уопсастыба, хас биирдиибит оҕо аймахха сөптөөх усулуобуйаны тэрийиэхтээхпитин, кинилэри кытта тиһигин быспакка дьарыктаныахтаахпытын санатар аналлаах.

Оҕо аймаҕы өйүүр сорук биһиги өрөспүүбүлүкэбитигэр мэлдьи өрө тутуллан кэллэ. Саха АССР 100 сылынан уонна Саха сиригэр Ийэ сылынан оҕолоох дьиэ кэргэттэри өйүүр дьаһаллар кэккэлэрэ кэҥэтилиннэ. 2022 сылга төрөөбүт оҕолорго “Сүүс сыл оҕолоро” тус сыаллаах хапытаал олохтонно. Итини тэҥэ, биир кэлим судаарыстыбаннай эксээмэҥҥэ муҥутуур үрдүк баалы ылбыт оскуоланы бүтэрэр бастыҥ үөрэнээччигэ 100 тыһыынча солкуобай кээмэйдээх биир кэмнээх төлөбүрү олохтуурга быһаардыбыт.

Үөрэх уонна доруобуйа харыстабылын хаачыстыбата үрдүүрүгэр үгүс үлэ ыытыллар, эти-хааны чэбдигирдиинэн уонна успуордунан дьарыктанарга инфраструктураны сайыннарабыт, араас куруһуоктары үлэлэтэбит. Наука аччыгый академиятыгар үөрэхтээһин киинэ буолар аналлаах саҥа куорпус арылынна. Бу курдук, кэнчээри ыччаты наукаҕа, технологияҕа сыһыаран, иҥэн-тоҥон үөрэтэр, киэҥник толкуйдуур, хамаанданан үлэлиир дьоҕурдарын сайыннарыах тустаахпыт. Саха сиригэр хас биирдии оҕо инновационнай үөрэх ресурсатынан туһанар кыахтаах буоларын ситиһиэхтээхпит.

Бүгүн биһиги өрөспүүбүлүкэбит дойду биир тэтимнээхтик сайдар киининэн буолар, онуоха сүрүн тирэхпит оҕолорбут буолаллар.

Билиҥҥи ыччат сайдыы саҥа саҕахтарын арыйар олус интэриэһинэй кэмҥэ олорор. Олоххун, удьуоргун салгыыр ыччаты иитэн таһаарыы – хас биирдии киһиэхэ улуу дьол буолар. Ол иһин биһиги өрөспүүбүлүкэбит сарсыҥҥыта сырдык, кэрэ буоларын туһугар туох кыалларын барытын оҥоруохпут диэн эрэнэбин!

Күндү оҕолор! Бу сырдык кэрэ бырааһынньыгынан эһиэхэ дьолу-соргуну, саҕалаабыккыт барыта сатанарыгар, үтүө баҕа санааларгыт туолалларыгар баҕарабын! Хас биирдии дьиэ кэргэҥҥэ уйгулаах олох уонна өйдөһүү өрөгөйдөөтүн!

Саха Өрөспүүбүлүкэтин Ил Дархана Айсен Николаев