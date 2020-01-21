Айсен Николаев поздравил с юбилеем старейшину династии оленеводов

Старейшине династии оленеводов, жительнице эвенкийского села Иенгра Ольге СЕМЕНОВОЙ исполнилось 80 лет. С юбилейной датой ветерана труда поздравил глава республики Айсен НИКОЛАЕВ, который находится в Нерюнгринском районе с рабочим визитом.

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Чествование Ольги Гавриловны прошло в этническом центре Иенгры. Глава республики Айсен Николаев поблагодарил ветерана за многолетний добросовестный труд, вклад в сохранение традиций малочисленных народов Севера и вручил памятные подарки.

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«В селе Иенгра очень много делается для сохранения традиций коренных народов Севера. Но любая помощь государства в этом вопросе будет бесполезна, если не будет людей, которые несут эти традиции, передают будущим поколениям. Ольга Гавриловна одна из них. Всю свою жизнь она посвятила работе в традиционных отраслях сельского хозяйства. Она – гордость нашей республики», – отметил глава в приветственной речи.

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Ольга Гавриловна родилась в 1940 году в поселке Чульман. В возрасте 9 лет осталась сиротой, трудиться начала с ранних лет. Работала няней в детском саду и на стройке первых домов в поселке Золотинка, ныне Иенгра. В 1955 году вышла замуж за сына потомственных оленеводов, с которым вырастила 8 детей. 6 из них пошли по стопам родителей и стали оленеводами и чумработниками, 2 дочерей выбрали профессию учителя.

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Несмотря на почтенный возраст, ветеран по сей день ездит в оленеводческую бригаду, имеет 46 оленей. Она, как представитель древнего эвенкийского рода Нюрмаган, передает национальные традиции своего народа 24 внукам и 17 правнукам. Награждена орденом «Материнская слава» второй и третьей степеней.