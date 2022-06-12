Айсен Николаев поздравил с Ысыахом жителей и гостей Нерюнгринского района

Глава Якутии Айсен Николаев 12 июня поздравил жителей и гостей Нерюнгринского района с главным государственным праздником страны – Днем России и национальным праздником Ысыах.

В обрядовом комплексе «Ысыах» города Нерюнгри приняли участие члены Правительства республики, главы поселений Нерюнгринского района, представители депутатского корпуса района, почетные гости из Чурапчинского улуса, руководители предприятий Нерюнгринского района, представители Нерюнгринского отделения общественного движения «Ассамблея народов Республики Саха (Якутия)», куда входит 11 национальных общин.

В ходе праздничного мероприятия Глава посетил тюсюлгэ общественной организации «Саха — Аймах», СТС уголь, ассамблеи народов республики, местного отделения партии «Единая Россия». Айсен Николаев отметил символичность того, что Ысыах сегодня уже не праздник одного народа, а объединяет многие народы, живущие в Якутии, отражает единство россиян.

«Очень рад, что День России я встретил в Нерюнгри. Именно в этот день здесь всегда празднуется национальный праздник Ысыах. Все замечательно организовано, вижу настрой, единство людей самых разных национальностей. И этим Нерюнгри всегда отличался. Сегодня единство и дружба народов – это самое главное для нашей страны, и Ысыах это символизирует», — подчеркнул Глава. Он выразил уверенность, что в 2025 году, когда главный национальный праздник Ысыах Олонхо придет на благодатную нерюнгринскую землю, его будут встречать с огромным размахом и воодушевлением.

Айсен Николаев поблагодарил нерюнгринцев за труд, за стремление сделать жизнь лучше. «Мы видим, как развивается в последние годы Нерюнгринский район, появляются компании мирового уровня, которыми гордится не только Якутия, но и вся наша страна. Уверен, что промышленное освоение района будет проводиться по самым высоким стандартам. Мы должны всегда помнить о том, что наша природа, данная нам свыше, не вечна, и мы должны ее сохранять, оставлять не тронутой для наших будущих поколений», — подчеркнул Глава.

Айсен Николаев вручил нерюнгринцам государственные награды республики.

Указом Главы Якутии за вклад в социально-экономическое развитие республики, активную общественную деятельность и многолетний добросовестный труд присвоить почетное звание «Заслуженный работник народного хозяйства Республики Саха (Якутия) Дмитриеву Андрею Сергеевичу, председателю кочевой родовой общины коренных малочисленных народов Севера эвенков «Дружба».

Грамотой Главы Республики Саха (Якутия) награждена Тропина Ирина Михайловна, начальник отдела установления пенсий № 7 Пенсионного фонда РФ по РС (Я).

Знак отличия «Гражданская доблесть» вручен Абзалову Виктору Агзамовичу, члену исполкома Общественной организации пенсионеров и ветеранов органов внутренних дел Нерюнгринского района; Лисянской Галине Владимировне, ветерану педагогического труда, отличнику образования РС(Я).

Благодарность Главы Якутии объявлена Барахановой Наталье Васильевне, председателю Совета женщин Нерюнгринского района и местного отделения Всероссийской общественной организации «Матери России»; Самсоненко Ларисе Викторовне, начальнику отдела оценки пенсионных прав застрахованных лиц № 7 Пенсионного фонда РФ по РС (Я).

Также сегодня Айсен Николаев посетил Нерюнгринский музей истории освоения Южной Якутии им. И.И. Пьянкова, являющийся одним из ведущих музеев Якутии, и встретился с его работниками. В год 100-летия ЯАССР музею исполняется 46 лет. По информации директора Ильи Мальцева, музей обладает 66 тысячами предметов основного фонда. Структурно они состоят из 300 общих фондов, включая фонды предприятий, организаций и 450 личных собраний. Все экспонаты объединены в 21 коллекцию. Основными являются коллекции документов, фотоснимков, негативов и слайдов, печатных изданий, этнографии, археологии, естественнонаучная и художественная коллекции.

«Музей замечательный, в первый раз в нем побывал и меня восхитила любовь создателей и работников музея к своему детищу», — высказал свое мнение Ил Дархан. Он отметил уникальность экспозиций, которые рассказывают не только об истории города Нерюнгри и Южной Якутии, но и всей республики. «Уверен, что таких музеев у нас должно быть больше, чтобы их посещали дети и приобщались к таким знаниям, через которые рождается любовь к своей малой Родине. Это обязательный атрибут настоящего большого патриота своей страны», — сказал Айсен Николаев.