Айсен Николаев поздравил с днем государственного флага

Глава Якутии: «Российский триколор является для каждого из нас символом свободы»

Сегодня в стране отмечают День государственного флага Российской Федерации. Глава Якутии поздравил с праздником:

— Российский триколор является для каждого из нас символом свободы, независимости, уважения к нашему историческому наследию, воспитания молодого поколения настоящими патриотами. Его история овеяна славой и делами многих поколений россиян, посвятивших свои дела родной стране.

Якутия на протяжении почти четырёх веков вносит достойный вклад в развитие Российского государства. Наша республика – форпост освоения и развития северо-востока страны, лидер экономического развития не только Дальнего Востока, но и всей России. И российский флаг гордо веет в самых далёких северных посёлках, где живут и работают россияне самых разных национальностей.

Всегда в тяжёлые моменты жители Якутии вставали на защиту своего Отечества, и сегодня под российским флагом они участвуют в специальной военной операции на Украине, чтобы освободить мир от нацизма, отстоять будущее России как государства, свободного от давления и влияния чуждой идеологии, навязанных порядков. Мы гордимся каждым, кто несёт эту высокую миссию!

И сегодня якутяне проявляют свои лучшие качества, строят новые планы, решают самые сложные задачи. Экономика Якутии сохраняет стабильность и устойчивость, продолжается реализация национальных проектов, строятся жилые дома и дороги, школы и детские сады, больницы и поликлиники, дома культуры и спортивные объекты. Государство оказывает социальную помощь малоимущим и незащищённым слоям населения.

Уверен, что все вместе мы продолжим трудиться во благо родной страны, сделав её ещё более сильной и процветающей державой.

С Днем государственного флага России!