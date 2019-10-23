Айсен Николаев поздравил Николая Рыжкова с 90-летним юбилеем

Глава Якутии Айсен Николаев 22 октября встретился с членом Комитета Совета Федерации по федеративному устройству, региональной политике, местному самоуправлению и делам Севера Николаем Рыжковым. Он поздравил сенатора с 90-летием и вручил ему орден Республики Саха (Якутия) «Полярная звезда».

Айсен Николаев отметил, что Николай Иванович Рыжков в самые сложные времена, на переломе истории страны, смог взять на себя колоссальную ответственность, возглавляя Совет министров СССР. И что во многом благодаря его взвешенному курсу, регионы, в том числе и Якутия, смогли без больших потерь пройти реформы и набрать темпы развития.

Несмотря на почетный возраст, Николай Иванович и сегодня активно участвует в разработке и принятии законопроектов, направленных на улучшение качества жизни людей, на повышение их благосостояния.

Айсен Николаев выразил уверенность, что благодаря мудрости, колоссальному опыту, знанию жизни Николая Рыжкова будут решены самые сложные задачи, связанные с развитием Арктики и Дальнего Востока, который Президент страны Владимир Владимирович Путин объявил приоритетом государственной политики.

В свою очередь Николай Рыжков поблагодарил Айсена Николаева за тёплые слова и пожелания. Он также отметил, что руководство республики всегда уделяет большое внимание тесному взаимодействию с Советом Федерации Российской Федерации. По мнению сенатора, Якутия является примером выстраивания эффективной работы по отстаиванию интересов региона в верхней палате парламента, привлечению внимания федерального центра к решению актуальных задач для социально-экономического развития Республики Саха (Якутия).