29.12.2020
18:03
244

Спорт

Айсен Николаев поздравил легенду якутского спорта

Глава Якутии Айсен Николаев поздравил Анатолия Баишева с присвоением звания мастера спорта по мас-рестлингу.

Источник: https://twitter.com/AisenNikolaev/status/1343844385851662337
Если вы увидели интересное событие, присылайте фото и видео на наш Whatsapp
+7 (999) 174-67-82
Если Вы заметили опечатку в тексте, просто выделите этот фрагмент и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редактору. Спасибо!
Система Orphus
Наверх