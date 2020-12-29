Айсен Николаев поздравил легенду якутского спорта

Поздравляю легенду якутского спорта Анатолия Баишева с присвоением звания мастера спорта России по мас-рестлингу! Это заслуженное звание нашего боотура! Желаю Анатолию крепкого здоровья, удачи и успехов в любых начинаниях! pic.twitter.com/zr7ejHmQZz

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