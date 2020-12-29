29.12.2020
18:03
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Спорт
Айсен Николаев поздравил легенду якутского спорта
Глава Якутии Айсен Николаев поздравил Анатолия Баишева с присвоением звания мастера спорта по мас-рестлингу.
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