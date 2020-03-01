01.03.2020
13:05
65
Политика
Айсен Николаев поздравил Алексея Стручкова с новым постом
Ил Дархан поздравил в Инстаграме и в Фейсбуке Алексея Александровича Стручкова с назначением на должность генерального директора ПАО «Якутскэнерго».
Фото: Социальные сети.
Источник: Социальные сети.
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