Айсен Николаев поздравил Алексея Стручкова с новым постом

Ил Дархан поздравил в Инстаграме и в Фейсбуке Алексея Александровича Стручкова с назначением на должность генерального директора ПАО «Якутскэнерго».

Фото: Социальные сети. Источник: Социальные сети.

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