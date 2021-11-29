Айсен Николаев потребовал погасить долги перед добровольцами, тушившими лесные пожары в Якутии, передает Якутия-24.

Глава республики Айсен Николаев поручил правительству решить вопрос с погашением задолженности перед участниками ликвидации лесных пожаров, передает телеканал «Якутия 24» со ссылкой на пресс-службу главы и правительства региона.

Такую задачу он поставил перед первым вице-премьером правительства Якутии Дмитрием Садовниковым 29 ноября в ходе планерного совещания.

«Решение данного вопроса требует серьезного взаимодействия республиканского правительства с федеральными структурами. Нам необходимо выстроить работу с Минфином РФ, чтобы полностью погасить задолженность», — приводятся его слова.

В настоящее время четверть участников ликвидации лесных пожаров еще не получила выплаты. Данный вопрос взят Айсеном Николаевым под личный контроль.