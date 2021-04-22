Айсен Николаев: Послание президента имеет социальный характер

Сбережение народа и повышение качества жизни людей – главная задача работы властей на всех уровнях, отметил в своем аккаунте в Инстаграмм глава Якутии, Секретарь ЯРО ВПП «ЕДИНАЯ РОССИЯ» Айсен НИКОЛАЕВ. «Все меры поддержки, озвученные в Послании не только востребованы, но и очень конкретны, они затронут каждого», — подчеркнул он.

— Послание содержало очень большой социальный блок. Те меры поддержки, которые начались в прошлом году в связи с пандемией, будут продолжены и получат развитие в этом году. Таким образом Президент чётко обозначил вектор государственной социальной политики – это поддержка семей и детства, развитие системы здравоохранения и образования.

Важнейшие меры направлены на восстановление здоровья граждан после пандемии коронавируса. 1 июля будут расширены программы диспансеризации и профосмотров для граждан всех возрастов. Напомню, что в Якутии 2021 год объявлен Годом здоровья и дан старт Десятилетию здоровья в республике.

Отдельно стоит отметить инициативы в сфере образования. Например, поддержка кураторов учебных групп в учреждениях профессионального образования позволит существенно повысить качество образования. В Якутии на эти выплаты смогут претендовать порядка 1000 кураторов групп. Глава государства также обозначил масштабную задачу по строительству 1 300 школ до 2024 года с использование ресурсов ВЭБ.РФ. Эта мера поможет нам быстрее решить вопрос второй смены.

Президент отметил задачу по переводу государственных услуг в дистанционный режим с доступом 24 часа в 7 дней в неделю. Это требование времени, и я считаю, что таким образом мы максимально упростим предоставление государственных услуг. Особенно это важно с учётом наших больших расстояний, и потому цифровизация является насущной необходимостью.

Беспрецедентные меры поддержки регионов обозначены сегодня Президентом России. Для Якутии с неплохим кредитным рейтингом, с очень хорошей управляемостью внутреннего долга, наиболее важной мерой являются инфраструктурные кредиты. Эта мера по словам президента предназначена для реализации созидательных проектов. Республика подаст заявку на получения такого вида кредита на строительство Ленского моста.

Инфраструктурный кредит существенно удешевит проект для республиканского бюджета.

С вызовами 2020 года мы справились благодаря единству и сплоченности. К сожалению, вирус еще не побежден. Преодоление пандемии коронавируса – это наша общая задача. Каждый из нас должен осознать свою роль в этой борьбе и с полной ответственностью относиться к соблюдению ограничительных мер и вакцинации.