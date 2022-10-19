19.10.2022
19:43
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Якутия

Айсен Николаев посетит воинские части, где служат якутяне

Руководство республики планирует взять шефство над военными частями в зоне специальной военной операции, в которых находится большое количество якутян. Об этом в ходе передачи «Прямой разговор» на телеканале «Россия 24» 19 октября заявил глава Якутии Айсен Николаев.

«Когда наши бойцы выдвинутся в зону, где проходят военные операции, может, будем брать шефство над теми частями, где будет локализовано много якутян. С руководством этих частей держим связь, и когда наши якутяне там появятся, наверно, возьмём шефство, чтоб помогать им там на месте», — сказал Айсен Николаев. 

Глава сообщил, что в ближайшее время посетит воинские части, в которых мобилизованные проходят боевое слаживание, и дал поручение руководителям правительства, чтобы встречались с бойцами из Якутии, оценили их оснащение и обустройство.

Главы районов уже выезжают в воинские части, расположенные в Бурятии, Хабаровском и Приморском краях, Амурской и Читинской областях, Еврейской автономной области, встречаются с земляками, привозят им помощь, собранную на местах. Кроме того, военнослужащим доставляется гуманитарная помощь, приобретённая на средства, выделенные правительством республики.

Фото: Балабкина Breif
Источник: Балабкина Breif

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