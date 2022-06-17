Айсен Николаев посетил в госпитале якутян, участников спецоперации

Глава Якутии Айсен НИКОЛАЕВ, приехав в Санкт-Петербург на Международный экономический форум, съездил в госпиталь, о чем сообщил в соцсети.

— В Санкт-Петербурге посетил наших земляков, которые участвовали в специальной военной операции на Украине и сейчас лечатся после ранений в Военно-медицинской академии им С. М. Кирова. Вы гордость Якутии! Скорейшего выздоровления!

В многочисленных комментариях якутяне желают землякам скорейшего выздоровления, выражают всяческую поддержку.