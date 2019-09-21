Айсен Николаев посетил школу в посёлке Витим

Глава Якутии Айсен Николаев 20 сентября в рамках рабочей поездки в поселок Витим Ленского района посетил общеобразовательную школу, где встретился с педагогическим коллективом и учащимися.

Как рассказала директор школы Ирина Овчинникова, здание школы было построено при поддержке ПАО «Сургутнефтегаз» и введено в 2010 году. На сегодняшний день в школе с 1 по 11 класс обучается свыше 600 учащихся. Школьники не раз становились призерами районных, республиканских и российских олимпиад, научно-практических конференций. Особенно активно они занимаются изучением истории развития своего поселка. В этом им помогает школьный историко-краеведческий музей. Здесь под руководством педагога дополнительного образования Анны Озерковой проводится большая работа по духовно-нравственному воспитанию подрастающего поколения.

Учащиеся 8-х и 9-х классов общеобразовательной школы вместе с Анной Озерковой провели для Главы республики экскурсию, рассказали о хранящихся в музее раритетных экспонатах, рассказывающих об истории становления посёлка, предметах быта и утвари конца XIX — начала XX веков, его жителях, представителях купечества и ямщиков, а также о славной истории общеобразовательной школы, ее учителях и выпускниках.

Айсен Николаев отметил богатую историю одного из старейших населенных пунктов республики – посёлка Витим, высоко оценил проводимую педагогами и учащимися школы научно-исследовательскую и историко-краеведческую деятельность.