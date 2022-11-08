Айсен Николаев посетил семью мобилизованного алданца

Глава Якутии сообщил в своем тгк t.me/aisen_nikolaev:

В Алдане посетил семью военнослужащего Сергея Спирина, который был мобилизован в конце сентября. Сергей служил в армии, мечтал стать военным. Поэтому, как только пришла повестка, он сказал, что это его долг и без раздумий пошел в военкомат. Супруга с гордостью рассказала, что на фронте он настоящий новатор, не сидит без дела, постоянно придумывает что-то полезное. Елена сейчас занимается домом и бытом. В семье растет сын Степа, который учится во 2-ом классе. Мальчик очень любит читать книжки, играть со своими друзьями. Он поделился, что уже побывал на новом катке, ему очень понравилось. С папой они на постоянной связи по телефону.

Семья проживает в частном доме. Они очень благодарны администрации города, района и всем неравнодушным землякам, которые помогают по хозяйству. Например, недавно им помогли с уборкой снега. Желаю этой замечательной семье, как и всем тем, кто ждет своих родных, их скорейшего возвращения живыми и здоровыми, с победой!