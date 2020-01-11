Айсен Николаев посетил реконструированный травмпункт и новый ангиографический кабинет РБ №2

10 января глава Якутии Айсен НИКОЛАЕВ побывал в Республиканской больнице №2 – Центре экстренной медицинской помощи г. Якутска.

Руководитель региона посетил травмпункт – поликлиническое отделение травматологии и ортопедии. Напомним, что год назад глава республики дал поручение заняться вопросами реконструкции травматологического пункта г. Якутска, который находился в тесном помещении. Тогда на площади больше 300 метров осуществлялись как первичные, так и вторичные приёмы, была большая скученность пациентов, поэтому от граждан поступало много жалоб.

«За год в травмпункте проведена большая реконструкция. Более чем в два раза увеличена полезная площадь учреждения, сейчас она составляет почти 800 квадратных метров. Разделены потоки первичных и вторичных приёмов. Кроме этого, серьёзные вложения сделаны в переоснащение самого травмпункта», — сказал Айсен Николаев после осмотра объекта.

Так, в травмпункте будут установлены два лифта: один для подъёма с нулевого уровня с улицы до первого этажа, второй – с первого этажа до второго, что просто необходимо для травмированных людей. Работу по установке больничных лифтов планируется завершить в течение месяца. С 1 марта реконструированный травмпункт должен начать работу в полную мощность, что, несомненно, отразится на качестве медицинского обслуживания людей, попавших в неприятные ситуации, связанные с травмами. По итогам осмотра травмпункта Глава также дал указание ввести в работу систему электронной очереди и маршрутизатор.

Далее Ил Дархан посетил новый ангиографический кабинет Республиканской больницы №2 – Центра экстренной медицинской помощи. Это второй по счёту ангиографический комплекс в республике. Первый, работающий с 2011 года, сегодня сильно устарел и часто ломается. В течение девяти лет на нём были проведены более 33 тысяч исследований, из них около 27 тысяч эндоваскулярных сосудистых операций.

Новая ангиографическая установка с пятилетней гарантией является последней моделью фирмы «Филипс», она единственная и первая в Дальневосточном федеральном округе. В комплексе усовершенствована матрица, аппарат на 50-80% уменьшает дозу радиоактивного излучения пациента и врача, имеет опции снижения вводимого контрастного вещества и обладает самой мощной рентгеновской трубкой, благодаря чему он не нагревается и работает без остановки долгое время.

Айсен Николаев подчеркнул, что республика в рамках национальной программы «Здравоохранение», которая инициирована президентом страны Владимиром ПУТИНЫМ, получает достаточно большие средства. «На приобретение этой установки было выделено порядка 80 миллионов рублей из федерального бюджета. В результате проведённых конкурсных процедур комплекс удалось купить значительно дешевле – за 54 миллиона рублей», — отметил Айсен Сергеевич. Глава региона сообщил, что на сэкономленную сумму закуплено порядка 50-ти единиц медицинского оборудования, в том числе шесть аппаратов для искусственной вентиляции лёгких, 30 специализированных кроватей, переносной аппарат УЗИ.

Новый ангиографический комплекс практически готов к работе. Осталось получить разрешение на эксплуатацию установки с радиоактивным источником и обучить персонал.

«Мы надеемся, что уже в ближайшие недели комплекс начнёт работать. Это намного повысит эффективность медицинских исследований и операций, что позволит снизить смертность от сердечно-сосудистых заболеваний в республике», — подытожил Айсен Николаев.