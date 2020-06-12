Айсен Николаев посетил площадку будущего арктического центра эпоса и искусств в Якутске

В Якутии не остановилась деятельность предприятий строительного комплекса, в плановом режиме возводятся объекты. В День России, 12 июня, ход работ проверил глава республики Айсен Николаев.

Объезд начался с посещения площадки, на которой начнется строительство социально-культурного комплекса международного уровня «Арктический центр эпоса и искусств». Проект, не имеющий аналогов в мире, реализуется на основе государственно-частного партнерства. В кластере площадью 30 тыс. кв. метров разместятся Государственная филармония и ансамбль «Виртуозы Якутии», Театр Олонхо и Сахатеатр, Музей и Центр хомуса народов мира, Музей музыки и фольклора народов Якутии, также площади будут предоставлены национальным общинам. Главе республики доложили, что работы по подготовке к возведению уникального центра идут по плану.

Далее Айсен Николаев проинспектировал строительство здания школы на 360 мест в 203 квартале г. Якутска. Торжественная заливка фундамента состоялась 26 сентября прошлого года и трехэтажный объект должен быть сдан к концу текущего года. Генеральный директор ГКУ «Служба государственного заказчика РС(Я)» Петр Кушкирин отметил, что работы должны завершить в намеченные сроки.

Айсен Николаев обратил внимание на то, что в Якутске существует дефицит школьных помещений, особенно в центральной части города. 203 микрорайон, построенный за последние годы, испытывает колоссальную нагрузку. Было принято и поддержано на федеральном уровне решение о возведении школы в 203 микрорайоне.

«Сейчас строительство ведется за счет республиканского бюджета. Зимой сюда приезжал министр строительства и ЖКХ России Владимир Якушев. Благодаря тем договоренностям, которые тогда у нас были достигнуты, мы заявились на федеральное софинансирование данного проекта, и работы идут по плану. Уверены, к концу 2020 года объект полностью будет построен и сдан. Это позволит коренным образом решить проблему обеспечения школьными местами детей, живущих в 203 микрорайоне столицы», – сказал Ил Дархан.

Следующим пунктом объезда Айсена Николаева стал поселок Жатай, где 26 апреля прошлого года с установки первой сваи началось сооружение нового судостроительного и судоремонтного завода. Высокотехнологичная Жатайская судоверфь предназначена для модернизации судов Ленского пароходства. Реализация проекта позволит ежегодно строить до 10 речных судов и утилизировать не менее двух списанных судов.

Глава республики осмотрел полностью смонтированное свайное поле. В настоящее время идет монтаж ростверков фундамента и укладка термостабилизаторов грунта. Также ведутся работы по передаваемым участкам под создание новых стапельных путей и удлинению существующих.

Также Айсен Николаев посетил строящееся здание объекта «Школа-сад» на 220 мест для учащихся и на 100 мест для детей дошкольного возраста в микрорайоне Кангалассы. Строительство идет в соответствии с графиком.

«Сегодня мы объехали ряд объектов, которые в Якутске возводятся с помощью федерального центра и при поддержке президента страны Владимира Путина. Очень большое внимание уделяется развитию территорий опережающего развития. В Кангалассах по программе поддержки Центров развития Дальнего Востока строится школа-сад. Этот проект поддерживает и полпред президента в ДФО Юрий Трутнев. Давнишняя мечта жителей микрорайона претворится в жизнь. К концу 2021 года здесь будет современное здание, соответствующее всем требованиям, которое сыграет большую роль для дальнейшего развития микрорайона Кангалассы», – сказал Айсен Николаев, подводя итоги объезда.

Глава республики отметил, что в Жатае строится крупнейшая судоверфь на Северо-Востоке страны.

«Жатайская судоверфь – одна из немногих, возводимых в стране. Проект очень сложный. Огромные проблемы мы испытывали именно в строительных вопросах, связанных с грунтами. За зиму и весну все эти проблемы решены. Сейчас работы идут в нормальном темпе полным ходом. Мы планируем, что в установленные сроки первая очередь будет сдана и перейдем на дальнейшее строительство. Сегодня обсуждены вопросы взаимодействия Жатайской судоверфи с Ленским объединенным пароходством, в том числе по привлечению внебюджетных средств для скорейшего строительства и ввода крупнейшего для речного судостроения России проекта», – подчеркнул Ил Дархан.

По словам руководителя региона, строительство объектов идет по четкому графику, подрядные организации, а также муниципальные, республиканские власти, ответственные за те или иные направления, все работают. Вместе с тем глава отметил, что в рамках проекта государственно-частного партнерства вынуждены в этом году секвестировать средства по строительству Арктического центра. Партнер – группа компаний «ВИС» – за счет своих средств сейчас проводит подготовку строительной площадки. Ближе к осени после прохождения всех соответствующих процедур планирует начать строительство за счет собственных средств, не дожидаясь средств со стороны республики.