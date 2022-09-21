Айсен Николаев поручил внести предложения по исполнению указа президента РФ

В оперативном порядке сегодня Айсен Николаев провел расширенное совещание с руководством администрации главы и правительства, а также с членами кабинета министров и народными депутатами по вопросам исполнения указа президента РФ о частичной мобилизации населения. Глава республики Айсен Николаев назвал такое решение Владимира Путина непростым, но абсолютно важным и необходимым.

Он отметил необходимость обеспечения частичной мобилизации граждан в сроки и количестве, которые будут установлены Министерством обороны РФ, и поручил внести предложения по исполнению указа.

«Конечно, это непростое, но абсолютно важное и необходимое решение нашего президента. Всем надо в эту работу включаться. Главам муниципальных образований, членам правительства, руководителям территориальных органов федеральной власти. Есть такое мнение, что Донбасс далеко, зачем нам это надо, а мы здесь отсидимся. Так не получится. Это военная операция за наше будущее, за территориальную целостность страны, за ее суверенитет», — сказал глава.