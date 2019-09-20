Айсен Николаев поручил немедленно запустить тепло в проблемном доме на Короленко, 25

Глава республики Айсен Николаев отметил, что жители дома по улице Короленко, 25 оказались заложниками ситуации с «нерадивым застройщиком», который не смог получить разрешительные документы на своевременный ввод объекта из-за надстроенного дополнительного этажа. Ил Дархан сообщил, что по этому вопросу к нему поступает множество обращений от людей. Он поручил немедленно осуществить запуск тепла в проблемном объекте в ходе рабочего совещания.

Исполняющий обязанности главы Якутска Максим Трофимов отметил, что в настоящее время застройщик готовит изменения в проектную документацию в связи с возведением дополнительного этажа, которые уже представлены в окружную администрацию на предварительную проверку. По его словам, со стороны застройщика даны дополнительные гарантии по погашению задолженности.

Долг по объекту перед энергетиками составляет 18 млн рублей, об этом проинформировал генеральный директор ПАО «Якутскэнерго» Александр Слоик. Он подчеркнул, что в данный момент вопрос взыскания задолженности решается в судебном порядке.

По словам первого вице-премьера Якутии Алексея Колодезникова, у объекта также существует задолженность перед АО «Водоканал», но пока ресурсоснабжающая компания не препятствует подаче воды.

Айсен Николаев заявил, что решение необходимо принять уже сегодня, так как в республике с каждым днем становится все холоднее. Он сказал, что проблема понятна – «Якутскэнерго» и «Водоканал» имеют право требовать погасить задолженности.

«Судебный спор между мэрией и застройщиком начался не вчера. Он идет уже практически несколько лет. Вместе с тем понятно, что существуют нарушения, которые застройщик обязан исправить. Но это не проблема людей. В данной ситуации они стали заложниками нерадивого застройщика. Необходимо немедленно запустить тепло в дом», – отметил Николаев.

После совещания глава региона дал комментарий ЯСИА, в котором заявил, что тепло в проблемный дом будет подано уже сегодня.