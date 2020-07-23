Айсен Николаев пообещал поддержку мастеру с «золотыми руками»

В Горном районе сварщик-рационализатор Захар ПАВЛОВ к 75-летию Великой Победы сконструировал советский танк Т-34. С жителем Бердигестяха, который воссоздал легендарную «тридцатьчетверку», встретился глава республики Айсен НИКОЛАЕВ.

Захар Павлов известен среди земляков тем, что реставрирует старую автомобильную технику. Первую машину, Волгу ГАЗ-21, он воссоздал, когда вышел на пенсию. Сегодня вторую жизнь он уже дал 21 автомобилю и 8 мотоциклам. В этом году коллекция мастера пополнилась танком Т-34 – самой массовой машиной в истории танкостроения, лучшим средним танком Второй мировой войны. Машину он сконструировал практически с нуля – в этом ему помогла администрация села Бердигестях, выделив свыше 450 тысяч рублей.

Т-34 находится на территории парка Победы, недалеко от сквера «Эйэ», торжественное открытие которого прошло сегодня в районном центре. Теперь в самом центре Бердигестяха есть танк, благодаря которому было одержано множество побед во времена Великой Отечественной войны.

Захар Егорович поделился с главой Якутии планами по созданию музея, где будут выставлены все его экспонаты. На этом умелец не собирается останавливаться – семь автомобилей с разной степенью поломки ждут того дня, когда Захар Егорович с сыном Георгием возьмутся за инструменты и вернут им былой блеск.

Айсен Николаев заверил, что власти республики поддержат начинания мастера, и поблагодарил за подарок, который он сделал жителям района к 75-летию Великой Победы. Ил Дархан выразил уверенность, что тем самым Павлов поможет воспитать молодежь в духе патриотизма и вызовет их интерес к изучению истории.