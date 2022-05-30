Айсен Николаев: «Помощь будет оказана всем пострадавшим от паводка»

Практически на всех крупных реках республики ледоход находится на завершающей стадии. В этом году заторы случились на участках реки Лены. Сегодня комиссиями продолжается оценка ущерба. По итогам их работы всем пострадавшим будет оказана помощь, заявил в ходе передачи «Якутия, вперед» глава республики Айсен Николаев.

Из-за заторов на реке Лене Олекминском, Намском районах, городе Якутске пострадало порядка 300 жилых домов, в которых проживает около тысячи человек. Но сегодня продолжается спад уровней воды.

«Конечно же, мы окажем помощь районам и по восстановлению ущерба объектам экономики, и выплатам пострадавшим гражданам. Здесь понятно, какие должны быть сделаны выплаты в связи с утерей имущества. Сейчас комиссии везде работают. По их результатам суммы ущерба будут понятны», — заявил он.

Айсен Николаев подчеркнул, что по сравнению с предыдущими годами ледоход прошел спокойно. Этому, в частности, способствовала правильная организация работы.

«Каждый ледоход для республики – это испытание. По сравнению с предыдущими годами он прошел достаточно спокойно. Например, на Колыме, хотя все изначально давали негативные прогнозы. Все-таки превентивная работа по ослаблению льда, правильно проведенные взрывные работы и в целом погодные условия помогли нам пройти паводок благоприятно. Надеюсь, что на завершающем этапе никаких сюрпризов у нас уже не будет», — добавил руководитель республики.

Он поблагодарил тех, кто участвовал в работах по безопасному прохождению весеннего половодья.

«Я благодарю всех, кто принимал участие в противостоянии стихии. Это всегда крайне сложно. Я сам неоднократно участвовал в таких операциях. Когда огромная водная стихия прибывает, тут человек во многом бессилен. Но в силах человека – максимально минимизировать ущерб, который водная стихия может принести. Мы находимся в ежедневном, а порой в ежечасном контакте с главами районов через руководителя оперативного штаба Дмитрия Садовникова. Хочу сказать, что все справились достойно», — заключил глава.

По информации Оперштаба республики, в населенных пунктах нет разрушений жилых помещений и социальных объектов. Ведутся восстановительные работы на размывах автомобильных дорог.