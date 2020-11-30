Айсен Николаев пока не раскрывает секрет

Глава республики Айсен Николаев в ходе передачи «Якутия, вперед!» сообщил, что работы по проекту моста через реку Лену идут в соответствии с графиком, передает телеканал «Якутия 24».

«По Ленскому мосту мы идем четко по графику. Проектно-сметная документация нулевого этапа подготовительных работ, причалов, подъездных путей сдана в Госэкспертизу РФ. Проект делает крупнейшая проектная компания, которая проектировала Крымский мост. Проект непростой, он уникален, никогда еще в стране и в мире на мерзлых грунтах такого моста еще не строили», — сказал он.

Руководитель региона отметил, что технологические решения которые применят при возведении Ленского моста будут уникальны. Также в первом полугодии 2021 года проект пойдет на Госэкспертизу.

«Наш партнер — компания „Ростехрелиз“ сейчас привлекает третьего участника на проект. До подписания соглашения не могу его назвать, но это величина крупнейшего масштаба. Его вхождение в консорциум по строительству моста будет означать высокую оценку финансовой модели строительства», — отметил Айсен Николаев.

Он пояснил, что сейчас ведется работа по выделению федеральных средств на проект «Мы надеемся что до конца года состоится ряд правительственных комиссий, по итогам которой у нас появятся источники по федеральному финансированию. Но их отсутствие сейчас не мешает нам проводить работы по мосту», — заключил он.

Подробнее на Якутия24: https://yk24.ru/index/obshhestvo/glava-yakutii-ajsen-nikolaev-rabotyi-po-lenskomu-mostu-idut-chetko-po-grafiku