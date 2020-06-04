Айсен Николаев погостил в многодетной семье

В рамках рабочей командировки в Среднеколымский район глава Якутии Айсен Николаев побывал в одном из отдалённых наслегов компактного проживания эвенов — в селе Берёзовка.

Глава ознакомился с реализацией плана по переселению жителей села на возвышенную незатопляемую местность, где в настоящее время построено 15 двухквартирных домов, электростанция, продолжается строительство фельдшерско-акушерского пункта, квартальной котельной, детского сада.

На новом участке Айсен Николаев ознакомился с ходом строительства объектов социальной и коммунальной инфраструктуры, осмотрел жилые дома и побывал в многодетной семье Щербаковых.

Мать семейства Анна Иннокентьевна рассказала, что воспитывает троих несовершеннолетних детей и работает помощником воспитателя в детском саду «Энкэчэн». Старший сын Денис в этом году окончил 9-й класс, средний сын Рустам – 7-й класс, а младшая дочь – 6-й класс.

Анна Иннокентьевна рассказала, что её родители являются потомственными оленеводами, и что дети с большим удовольствием проводят летние каникулы в стаде, помогая бабушке с дедушкой.

Семья Щербаковых одной из первых переселилась в одну из квартир нового дома, построенного на возвышенном участке. Сейчас они налаживают в новом доме быт и хозяйство, создавая уют и комфорт.

Айсен Николаев ознакомился с жилищными условиями семьи, пообщался с детьми, которые успешно завершили учебный год. Дети рассказали главе республики о своих интересах и увлечениях, поделились своими успехами в учёбе и спорте, в общественной жизни школы.

Анна Иннокентьевна выразила главе республики слова благодарности за возможность переехать в новый дом. «Мы долго мечтали о новом доме, и вот наша мечта осуществилась. Большое спасибо Вам, Айсен Сергеевич, правительству республики, администрации Среднеколымского района и села Берёзовка за улучшение наших жилищных условий», – сказала она.