Айсен Николаев подвел предварительные итоги реализации в республике федеральных мер поддержки экономики

Глава Якутии Айсен Николаев 15 апреля на заседании оперативного штаба по обеспечению экономического развития республики рассмотрел вопрос реализации в регионе федерального пакета первоочередных мер поддержки в условиях внешнего санкционного давления.

«По данным информационно-аналитической системы правительства РФ Якутия наряду с Приморским краем лидирует по количеству мер поддержки региональной экономики. Кроме того, мы внесли несколько предложений, одобренных на федеральном уровне. Вместе с тем, нам надо обсудить реализацию федерального пакета мер и выделить приоритетные направления работы», — сообщил Айсен Николаев.

Глава Якутии отметил, что сегодня правительством республики проводится системная работа по поддержке малого и среднего бизнеса и другим мерам федерального уровня.

Глава республики также обратил внимание на новые федеральные меры поддержки, отметив необходимость оперативного доведения информации о них до предприятий республики. Так, сроки разрешений на строительство, истекающие до 1 августа 2022 года, будут автоматически продлены на один год. В случае если застройщик заменил указанные в проекте стройматериалы на аналоги, не уступающие по качеству, повторная экспертиза будет проведена бесплатно, а её сроки уменьшатся вдвое и составят 14 рабочих дней.

В связи с повышением ключевой ставки Банка России Айсен Николаев распорядился держать на контроле вопрос возмещения части процентной ставки по действующим кредитам для участников северного завоза в рамках госпрограммы «Социально-экономическое развитие Дальневосточного федерального округа».

Также правительству региона и профильным министерствам дано поручение усилить работу по вопросу компенсации удорожания сырой нефти.

Подводя итоги заседания оперштаба, руководитель региона отметил необходимость постоянного мониторинга новых федеральных мер поддержки экономики и их оперативной реализации со стороны правительства республики.