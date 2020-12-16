Айсен Николаев подвел непростые итоги

Глава Якутии Айсен Николаев в интервью “Ъ” подвел итоги непростого года. Николаев отметил, что республика не только сохранила стратегические позиции, но в целом добилась успеха.

Год заканчивается хуже, чем планировалось, но лучше, чем ожидалось, оценил Ил Дархан. По ВВП понижение показывает 1–2%, хотя в середине года прогнозировалось около 10%. АЛРОСА выдержала очень тяжелые месяцы, удержалась. Прирост показали золотодобывающие и нефтяные компании, увеличение налоговых платежей от них позволило стабилизировать бюджет. Несмотря на пандемию введены крупные промышленные предприятия, не остановлено строительство ни одного социального объекта, выполняется крупнейшая в стране программа расселения аварийного жилья, отремонтировано беспрецедентно большое количество дорог.

Николаев отметил, что, несмотря на ошибки, успех в борьбе с COVID-19 пришел. Первая и вторая волны заболеваний преодолены. Глава Якутии поблагодарил президента России, что он дал право регионам самим определять, какие меры необходимо применять. Соблюдение якутянами ограничительных мер позволило не вводить таких жестких мер, как в других регионах.

Айсен Николаев отметил четкое изменение вектора федеральной власти в сторону поддержки Арктики. Территория якутской Арктики — 1,6 млн кв. км, причем очень слабо разведанных. Глава Якутии описал, что «по большому счету мы сейчас в геологии «доедаем» то, что было сделано в советское время». Проектов много, и они могут дать колоссальные доходы, для развития необходима отработка налоговых льгот. Николаев отметил значение для Якутии Северного морского пути и выразил надежду, что появится актуальность строительства глубоководных портов вдоль побережья Якутии.

Глава Якутии заметил, что «наша самая большая беда в том, что мы ко всем регионам страны стараемся подходить с одним лекалом, и в итоге каждый раз удивляемся, почему ничего не получается. Нельзя подходить, например, к Якутии и Ставропольскому краю с одними нормативами». Для того чтобы люди оставались и приезжали, необходимо обеспечить базовые вещи — это возможность получения дохода, жилье, безопасность. Помимо этого нужна комфортная городская среда, люди уже не хотят жить в старых условиях, им хочется современное жилье, красивые общественные пространства. Для создания новой арктической архитектуры якутские дизайнеры и архитекторы уже работают в коллаборации с другими арктическими странами.

Еще один вопрос, важность которого очевидна для всей страны – строительство моста через Лену. Айсен Николаев отметил, что дорогостоящие федеральные дороги «Колыма», «Лена», «Вилюй», железная дорога, проведенная в республику, не работают в полную мощь, рентабельны лишь на 20–40%. Появление моста приведет к тому, что огромное пространство северо-востока станет связным,причем даст ежегодную экономию по северному завозу в 4 млрд руб.

И последняя тема, о которой говорил глава Якутии с корреспондентом “Ъ” — активное развитие в республике IT-индустрии. Айсен Николаев раскрыл секрет успеха: «Мы поняли, куда идет мир в ИТ, как это поддерживать, и эти механизмы заработали». Якутские IT- компании работают в США, Юго-Восточной Азии, в Европе, но их штаб-квартиры находятся в республике.