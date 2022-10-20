Айсен Николаев подвел итоги пожароопасного и паводкового сезонов

Глава Якутии сообщил в своем тгк t.me/aisen_nikolaev:

Сегодня подвели итоги пожароопасного и паводкового сезонов 2022 года в Якутии.

В этом году благодаря принятым решениям президента нашей страны, совместной работе всех уровней власти, пожароопасный сезон прошел значительно легче. Достигнуты наименьшие с 2017 года показатели площадей лесных пожаров. Хочу отметить шесть районов, которые показали хорошие результаты — это Абыйский, Анабарский, Вилюйский, Мегино-Кангаласский, Горный и Ленский районы. Принял решение, что эти районы будут поощрены — им выделят гусеничные трактора.

В результате ливневых дождей в этом году серьезно пострадали наслега Верхоянского и Кобяйского районов. На сегодняшний день все работы по восстановлению социальных и жизнеобеспечивающих объектов, улично-дорожной сети завершены. В связи с этим, поручил снять режим ЧС регионального характера.

Сейчас необходимо готовиться к сезону следующего года. По итогам совещания дал ряд поручений, в том числе:

во всех населенных пунктах обустроить минерализованные полосы;

своевременно подготовить и внести проект Комплексного плана обеспечения готовности к предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций на 2023 год;

в полном объёме предусмотреть финансирование противопаводковых мероприятий в бюджете республики.