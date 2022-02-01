Айсен Николаев подведёт итоги января в эфире телеканалов

Глава республики Айсен Николаев расскажет об итогах января в эфире передачи «Якутия, вперед!» на телеканалах «Якутия 24» и НВК «Саха», а также радио «Тэтим».

Основной темой программы станут меры для защиты населения от новой коронавирусной инфекции, подходы к перенастройке работы медицинских учреждений, развитию и обновлению инфраструктуры системы здравоохранения и подготовке медицинских кадров.

Ил Дархан проинформирует о предстоящей корректировке бюджета республики, направленной на финансовое обеспечение первоочередных и социально значимых расходов, о первых «Детях столетия», родившихся в январе, и мерах поддержки семей с детьми.

Будут подведены основные итоги встречи со спикером Совета Федерации Валентиной Матвиенко, а также рабочего визита в Якутию министра природных ресурсов и экологии Российской Федерации Александра Козлова.

Также в программе речь пойдёт о событиях, связанных с празднованием 100-летия Республики, об испытаниях отечественного среднемагистрального самолёта МС-21 в условиях Якутии.

Эфир программы смотрите в 21:00 ч. по якутскому времени на телеканалах «Якутия 24», НВК «Саха» и слушайте в эфире радио «Тэтим».