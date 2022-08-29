29.08.2022
14:24
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Политика

Айсен Николаев подведёт итоги августа

Сегодня, 29 августа, глава республики Айсен Николаев расскажет об итогах августа 2022 года в эфире передачи «Якутия, вперед!» на телеканалах «Якутия 24» и НВК «Саха», а также радио «Тэтим».

Айсен Николаев подведёт основные итоги рабочего визита в Якутию председателя правительства РФ Михаила Мишустина.

В программе глава затронет вопросы строительства и капитального ремонта школ, ход кормозаготовительной кампании и дорожных работ, расскажет о рабочей поездке в Нерюнгринский район, об участии Якутии в форуме «Армия-2022» и о патриотическом воспитании молодежи. 

Эфир программы смотрите в 21:00 час по якутскому времени на телевизионном канале НВК «Саха», на телеканале «Якутия 24» и слушайте в эфире радио «Тэтим».

Фото: Пресс-службы Главы Республики Саха (Якутия) и Правительства Республики Саха (Якутия)
Источник: Пресс-служба Главы Республики Саха (Якутия) и Правительства Республики Саха (Якутия)

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