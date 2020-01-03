Айсен Николаев подписал указ

Указом главы Якутии Айсена Николаева №950 от 27 декабря 2019 г. утверждена Стратегия развития республиканских специализированных медицинских организаций.

Стратегия нацелена на повышение доступности специализированной, в том числе высокотехнологичной, медицинской помощи за счет создания в республике современного комплекса мероприятий, обеспечивающих развитие республиканских специализированных медицинских организаций.

В качестве одного из приоритетных направлений обозначено укрепление инфраструктуры и материально-технической базы специализированных медицинских организаций. Предусмотрено строительство второй очереди первого пускового комплекса Якутского республиканского онкологического диспансера и Кардиологического диспансера, приемно-диагностического корпуса центра экстренной медицинской помощи, второй очереди Гериатрического центра, реабилитационного центра, здания наркологического диспансера, типового здания инфекционного корпуса Якутской республиканской клинической больницы.

Будут созданы центральная бактериологическая лаборатория на базе НПЦ «Фтизиатрия», инфраструктура Национального биобанка республики на базе Национального центра медицины, региональные эндокринологический и гепатологический центры на базе Якутской республиканской клинической больницы.

Совершенствованию высокотехнологичной медицинской помощи будет способствовать внедрение новых лечебно-диагностических и организационных технологий, в частности внедрение персонализации диагностики и персонализированных средств лечения с учетом достижений науки в области изучения генома пациента.

Применение новых видов и методов высокотехнологичной медицинской помощи, развитие телемедицины и передвижных форм предоставления медицинских услуг повысит качество оказания высокотехнологичной медицинской помощи.

В результате реализации стратегии к 2025 году ожидаемая продолжительность жизни увеличится до 76,26 лет; смертность от всех причин на 1000 населения снизится до 7,5; смертность от заболеваний системы кровообращения снизится до 279,6 случаев на 100 тысяч человек; смертность от новообразований, в том числе злокачественных, снизится до 130,0 случаев на 100 тысяч человек; удовлетворенность потребности населения по высокотехнологичной медицинской помощи увеличится до 84%; обеспеченность населения врачами на 10 тыс. населения увеличится до 55,0.

Глава Якутии Айсен Николаев поручил правительству республики до 1 июля 2020 года утвердить план мероприятий по реализации стратегии развития республиканских специализированных медицинских организаций.

Подробнее с текстом указа «О стратегии развития республиканских специализированных медицинских организаций» № 950 от 27 декабря 2019 года можно ознакомиться здесь.