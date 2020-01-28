Айсен Николаев подписал указ о выплате участникам ВОВ по 100 тысяч рублей

В связи с 75-й годовщиной Великой Победы в Якутии участники и инвалиды Великой Отечественной войны 1941-1945 гг. получат по 100 тысяч рублей.

Соответствующий указ подписал Глава Якутии Айсен Николаев.

Согласно указу, единовременные выплаты в размере 30 тыс. рублей также получат вдовы погибших участников Великой Отечественной войны; лица, награждённым знаком «Жителю блокадного Ленинграда», а также бывшие несовершеннолетние узники концлагерей, гетто, других мест принудительного содержания, созданных фашистами и их союзниками в период Второй мировой войны.

Вдовам умерших участников Великой Отечественной войны выплатят по 20 тыс. рублей, ветеранам тыла – по 10 тыс. рублей;

Кроме того, дети Великой Отечественной войны – граждане, не достигшие совершеннолетия на 3 сентября 1945 года – получат по 3 тыс. рублей.

Напомним, о том, что в канун Дня Победы всем участникам и инвалидам Великой Отечественной войны будут предоставлены выплаты по 100 тысяч рублей и впервые выплаты будут осуществлены детям войны, Айсен Николаев заявил, оглашая Послание Государственному Собранию (Ил Тумэн). «Наш долг окружить заботой и вниманием каждого участника Великой Отечественной войны, ветерана тыла, детей войны. Всем обществом мы обязаны позаботиться об их здоровье, жизненных условиях, помочь решить все проблемы», – подчеркнул Ил Дархан.

В этом году весь мир отмечает 75-ю годовщину Победы в Великой Отечественной Войне. В России этот год объявлен Годом памяти и славы, в Якутии – Годом патриотизма.

Подробно с указом главы Республики Саха (Якутия) «О единовременной выплате отдельным категориям граждан в связи с 75-й годовщиной Победы в Великой Отечественной войне 1941 — 1945 годов» можно ознакомиться здесь.

