Айсен Николаев подписал указ о введении QR-кодов

Доступ в общественные места в республике станет будет возможным с сертификатом о вакцинации и QR-кодом, передает телеканал «Якутия 24».

Соответствующий указ подписал глава региона Айсен Николаев.

«Допуск совершеннолетних граждан осуществляется при предъявлении сертификата о вакцинации от COVID-19 или сертификата о перенесенном заболевании новой коронавирусной инфекцией, подтверждаемых QR-кодом, и документа, удостоверяющего личность», — говорится в указе.

Данные условия начинают действовать с 20 октября для театров, музеев, библиотек, домов культуры и других культурно-досуговых организаций; с 25 октября — для фитнес-клубов, тренажерных и спортивных залов, бассейнов.

С 1 ноября QR-коды будут требоваться для посещения ресторанов, кафе, столовых и банкетных залов.

Сертификат и QR-код можно получить после вакцинации на портале Госуслуг.

В Якутии увеличивается количество тяжелых пациентов с коронавирусом, растут и случаи заражения, при этом в районах отмечены низкие темпы вакцинации. Это заставило власти региона ввести систему QR-кодов с 20 октября.

— Сегодня у нас 186 человек находятся в реанимации в тяжелом состоянии. Из них 34 подключены к аппаратам ИВЛ. Все они не были вакцинированы, — сказала в пятницу вице-премьер Ольга Балабкина, сообщает Yakutia-Daily.ru. Наиболее сложной ситуация по коронавирусу названа, кроме Якутска, в Чурапчинском, Нюрбинском, Таттинском, Горном, Верхневилюйском и Мегино-Кангаласском улусах, где вчера закончилась проверка Роспотребнадзора. Там в местах массового скопления людей были выявлены нарушения. Напряженной эпидобстановка остается и в Намском улусе, где на фоне низкого уровня вакцинации зарегистрировано 11 новых случаев коронавируса за сутки, растет количество тяжелых случаев, смертей от болезни. На 15 октября в республике первый этап вакцинации прошли около 50% от общего населения, это 364836 человек. Среди лиц старшего поколения вакцинировалось только 48,9%. Ревакцинацию прошли 17085 человек.