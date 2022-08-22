Для устойчивого социально-экономического развития Мирнинского района – флагмана промышленного сектора экономики республики, создания благоприятной и комфортной среды проживания населения, достойных и безопасных условий для реализации предпринимательского, творческого, научно-образовательного и инновационного потенциала, 21 августа глава Якутии Айсен Николаев подписал указ «О развитии Мирнинского района Республики Саха (Якутия) до 2030 года».

«Республика должна заботиться о своих жителях, создавать в каждом районе комфортные условия для жизни. Мирнинский район станет центром притяжения новейших технологий не только для производственного сектора, но и для социальной сферы, в области сохранения окружающей среды», – отметил Айсен Николаев в своём послании.

Стратегические цели развития определены до 2030 года. Это развитая экономика, предоставляющая возможности каждому для реализации своего потенциала и повышения благосостояния; безопасная комфортная городская среда и благоустроенные сельские территории; первозданная природа – наследие будущих поколений; опережающее развитие социальной инфраструктуры и цифровое безбарьерное пространство.

Указом определены целевые показатели развития Мирнинского района к 2030 году. Так, доля населения, средний уровень доходов которой выше среднереспубликанского значения, должен достичь до 85 процентов; качество городской комфортной среды – повыситься в 1,5 раза к уровню 2018 года. К 2030 году необходимо ликвидировать аварийный жилой фонд, признанный таковым на 1 января 2022 года.

Среди целевых показателей – планы по строительству автомобильных дорог регионального, межмуниципального и местного значения, повышение качества медицинской помощи, полный переход на предоставление государственных и муниципальных услуг в электронном виде к 2024 году.

Правительству республики и администрации Мирнинского района совместно с АК «АЛРОСА» (ПАО) поручено реализовать инвестиционный проект по строительству объектов рудника «МИР-Глубокий», создать сервисные и сопутствующие виды производств в алмазодобывающей и нефтегазовой промышленности.

За счёт проектов представителей малого и среднего бизнеса будут расширены границы ТОР «Якутия», создан агропромышленный комплекс в селе Арылах, расширены производственные мощности Чернышевского рыбоводного завода, газифицированы жилые кварталы и микрорайоны в Мирном и сёлах Тас-Юрях и Арылах, создан новый полигон размещения твердых коммунальных и промышленных отходов в Мирном, построены многофункциональные культурные центры в городе Мирный, сёлах Сюльдюкар и Тас-Юрях, водозаборы и системы водоснабжения и здания пожарных депо в посёлке Алмазный и селе Арылах, обустроены берегоукрепительные линии в селе Арылах.

Указ также содержит поручения по обеспечению газоснабжение объектов коммунального комплекса, проведению инженерной инфраструктуры до земельных участков многодетным семьям, строительству и реконструкции объектов коммунальной инфраструктуры, формированию комфортной городской среды, строительству дорог, нового аэропортового комплекса в Мирном, спортивных объектов, в том числе спортивного зала в районном центре для отделений художественной гимнастики и спортивных танцев, созданию медико-диагностического центра, реконструкции аэропорта «Полярный», капитальному ремонту объектов здравоохранения, развитию материально-технической базы медицинских организаций.

В Мирном будет создан образовательный кластер для обеспечения потребности промышленных предприятий, в том числе по высокотехнологичным направлениям. В школах района планируется создать не менее 1170 ученических мест в школах, построить объекты дополнительного образования, в том числе детскую школу искусств в городе Мирный до 2026 года. В посёлке Светлый планируется создать центр обработки данных Data-центра. Будет создан кластер развития промышленного туризма Западной Якутии.

Для реализации указа, принятия ключевых решений и учёта мнений и интересов жителей будет создан проектный офис. В рамках указа разрабатывается и будет реализован мастер-план города Мирный, а также дизайн-коды населенных пунктов района.

Подробно с текстом указа главы Республики Саха (Якутия) «О развитии Мирнинского района Республики Саха (Якутия) на период до 2030 года» от 21 августа 2022 года № 2573 можно ознакомиться здесь.