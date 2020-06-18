Айсен Николаев подписал указ

о задачах по модернизации государственного управления до 2024 года.

Приоритетной задачей госуправления в республике остаётся повышение эффективности работы аппарата за счёт новых технологий, включая цифровую трансформацию, принятие решений на основе анализа данных, а также оптимизации численности государственных и муниципальных служащих.

Соответствующий указ о задачах модернизации государственного управления в Якутии до 2024 года подписал глава республики Айсен НИКОЛАЕВ, сообщает пресс-служба главы и правительства Республики Саха (Якутия).

«Это упростит и ускорит принятие решений, предоставление госуслуг и внедрит инженерный процесс в управлении. Коронавирус заставил понять окончательно, что управлять по-старому просто нельзя, надо быстрее перестраиваться», – отметил Айсен Николаев.

В указе глава республики определил ключевые задачи и мероприятия реорганизации управления: упрощение структуры принятия управленческих решений, сокращение сроков предоставления государственных услуг, перераспределение и минимизация использования ресурсов, формирование новой организационной культуры, а также повышение производительности и качества труда государственных гражданских служащих.

Так, временные затраты на принятие решений в исполнительных органах государственной власти будут сокращены на 25%; оказание госуслуг минимум на 70% перейдёт в электронный формат; государственных служащих станет меньше на 30%, при этом качество управления значительно возрастёт.

Также глава утвердил показатели качества государственного управления в Республике Саха (Якутия) и план мероприятий по их достижению.

Подробно с текстом указа Главы РС (Я) «О задачах модернизации государственного управления в Республике Саха (Якутия) до 2024 года» можно ознакомиться здесь.