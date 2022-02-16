Айсен Николаев: подготовка к пожароопасному сезону идёт недостаточно оперативно

Глава Якутии Айсен Николаев сообщает в своем телеграм-канале @Aisen_Nikolaev:

— Сегодня провел совещание по вопросам подготовки к пожароопасному сезону. Обсудили проблемные моменты, которые необходимо решить в кратчайшие сроки.

Безусловно, огромная помощь нам оказывается президентом и правительством страны. Многократно увеличено финансирование по охране лесов — в 5,6 раз. По республиканскому бюджету на эти цели тоже есть достаточно существенное увеличение. Кроме того, при следующей корректировке бюджета почти полмиллиарда рублей предусмотрели на мероприятия по тушению ландшафтных пожаров. Таких средств никогда ранее не выделялось . Все средства должны быть использованы в срок, качественно и эффективно. Мы должны в этом году сократить площадь лесов, пройденных огнём, не менее чем на 50%.

Персональную ответственность за это несёт первый заместитель председателя правительства РС(Я) Дмитрий Дмитриевич Садовников. Если в прошлом году с гораздо меньшим финансированием главной задачей было отстоять от огня населённые пункты, то в этом году с учётом увеличения финансирования спрос будет совершенно другой.

Я считаю, что подготовка к пожароопасному сезону идёт недостаточно оперативно. Во-первых, с министром природных ресурсов и экологии РФ Александром Александровичем Козловым мы договаривались, что у нас все контракты должны быть заключены до 25 марта. А ряд учреждений начали их объявлять только после 10 февраля.

Во-вторых, мы договорились, что с января начнётся набор людей на новые вакансии. На это выделено дополнительное финансирование, штаты лесопожарных формирований увеличены на 560 единиц. Но, например, в Авиалесоохране набрали пока только 105 новых сотрудников на 184 имеющиеся вакансии. При этом надо проводить курсы первоначальной подготовки парашютистов и пожарных, тренировки, медосмотры и вакцинацию.

Нужно принимать такие решения, которые реально могут помочь в предотвращении и тушении пожаров. Дельные предложения, которые были включены в план работ, поступили только от глав районов.

Действовать надо оперативно, а не переносить сроки и не отвлекаться на другие вопросы. Необходимо тушить лесные пожары в первый день после их обнаружения. Только тогда мы сможем добиться реального результата.