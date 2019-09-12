Айсен Николаев поделится своим видением о развитии Якутии

12 сентября телеканал НВК «Саха» покажет передачу «Разговор с главой» с участием Ил Дархана Айсена НИКОЛАЕВА.

Руководитель республики поделится своим видением о развитии Якутии, будущем народа саха, единении и консолидации.

Также Айсен Николаев расскажет о том, какие ключевые цели, поставленные перед регионом уже достигнуты и что ещё предстоит сделать для достижения приоритетных задач.

Смотрите эфир передачи в 20.45 по якутскому времени. Передача также будет доступна на сайте nvk-online.ru.