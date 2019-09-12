12.09.2019
12:23
60
Якутия
Айсен Николаев поделится своим видением о развитии Якутии
12 сентября телеканал НВК «Саха» покажет передачу «Разговор с главой» с участием Ил Дархана Айсена НИКОЛАЕВА.
Руководитель республики поделится своим видением о развитии Якутии, будущем народа саха, единении и консолидации.
Также Айсен Николаев расскажет о том, какие ключевые цели, поставленные перед регионом уже достигнуты и что ещё предстоит сделать для достижения приоритетных задач.
Смотрите эфир передачи в 20.45 по якутскому времени. Передача также будет доступна на сайте nvk-online.ru.
Фото: Пресс-служба Главы Республики Саха (Якутия) и Правительства Республики Саха (Якутия).
Источник: Пресс-служба Главы Республики Саха (Якутия) и Правительства Республики Саха (Якутия).
Если вы увидели интересное событие, присылайте фото и видео на наш
Whatsapp +7 (999) 174-67-82
Whatsapp +7 (999) 174-67-82
Если Вы заметили опечатку в тексте, просто выделите этот фрагмент и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редактору. Спасибо!
Наверх
НОВОСТИ ПАРТНЕРОВ
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
12.09.2019
16
12.09.2019
65
12.09.2019
128
12.09.2019
215
12.09.2019
211
12.09.2019
80
12.09.2019
188
12.09.2019
72
12.09.2019
113
12.09.2019
499
12.09.2019
50
12.09.2019
185
12.09.2019
192
12.09.2019
285
12.09.2019
428
12.09.2019
316
12.09.2019
320
12.09.2019
588
12.09.2019
217
12.09.2019
486
11.09.2019
744
11.09.2019
1812
11.09.2019
225
11.09.2019
814
11.09.2019
181
11.09.2019
1222
11.09.2019
254
11.09.2019
395
11.09.2019
132
11.09.2019
117
11.09.2019
1328
11.09.2019
154
11.09.2019
121
11.09.2019
129
11.09.2019
244
11.09.2019
254
11.09.2019
1052
11.09.2019
153
11.09.2019
7638
11.09.2019
146
11.09.2019
1612
11.09.2019
166
11.09.2019
433
11.09.2019
158
11.09.2019
689
11.09.2019
220
11.09.2019
183
11.09.2019
305
11.09.2019
130
11.09.2019
151
11.09.2019
183
11.09.2019
1431
11.09.2019
1959
11.09.2019
147
ТОП НОВОСТИ
06.09.2019
11525
10.09.2019
5777
06.09.2019
5538
07.09.2019
5153
09.09.2019
4782
08.09.2019
4555
10.09.2019
4499
07.09.2019
4318