12.09.2019
12:23
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Якутия

Айсен Николаев поделится своим видением о развитии Якутии

12 сентября телеканал НВК «Саха» покажет передачу «Разговор с главой» с участием Ил Дархана Айсена НИКОЛАЕВА.

Руководитель республики поделится своим видением о развитии Якутии, будущем народа саха, единении и консолидации.

Также Айсен Николаев расскажет о том, какие ключевые цели, поставленные перед регионом уже достигнуты и что ещё предстоит сделать для достижения приоритетных задач.

Смотрите эфир передачи в 20.45 по якутскому времени. Передача также будет доступна на сайте nvk-online.ru.

Фото: Пресс-служба Главы Республики Саха (Якутия) и Правительства Республики Саха (Якутия).
Источник: Пресс-служба Главы Республики Саха (Якутия) и Правительства Республики Саха (Якутия).
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