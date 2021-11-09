Айсен Николаев поделился в соцсетях

Сегодня, 8 ноября, в рамках командировки в Мирнинский район, Глава Якутии Айсен Николаев @aisen_nikolaev провел рабочий день в поселке Айхал, итогами которого поделился в социальных сетях.

«В эти дни работаю в Мирнинском районе. Сегодня в поселке Айхал прошел плодотворный рабочий день.

Побывал на строительстве этнографического комплекса «Дружба народов» в Айхале. Работы планируют завершить к 2022 году. Уверен, что комплекс станет любимым местом отдыха для представителей всех 44 народов, которые живут в посёлке.

Ознакомился с работой обогатительной фабрики № 14 Айхальского ГОК-а, которая действует с 1996 года. Нам представили уникальную композицию «60 лет п. Айхал» из алмазов, которые были добыты за сутки из трубки «Юбилейная», среди которых и алмаз в 52,62 карат!

В поселке активными темпами идет программа переселения граждан из ветхого и аварийного жилья. Одним из самых радостных событий дня стало вручение на мероприятии , посвящённом юбилею Айхала, сертификатов на расселение жителям 11-ти аварийных домов. 👍🏻

Жители поселка болеют за развитие родной земли. Очень хорошо ведется работа народного актива — пожелания каждого жителя учитываются и собираются воедино, давая толчок развитию поселка.

Уверен, что руководствуясь, в первую очередь, интересами людей и их благополучием, мы обновим посёлок тружеников Айхал и откроем новые страницы его славной истории!

Якутия вперёд!», — поделился Айсен Николаев в своих соцсетях.