19.09.2019
18:30
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Общество

Айсен Николаев поделился радостной новостью

Сегодня глава Якутии Айсен Николаев написал в соцсетях:

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Несколько недель назад я встречался с молодыми художниками в Якутске. Во время встречи они сказали, что очень бы хотели сотрудничать с профессиональными художниками, участниками мировых фестивалей и выставок. По мнению ребят, это поможет повысить их уровень, обмениваться опытом и вырастить своих собственных профессионалов международного класса. Мы пригласили в город Никиту Кузнецова @nikita_nomerz — известного российского стрит-артиста из Нижнего Новгорода. Работы Никиты регулярно попадают в мировые подборки лучшего стрит-арта и представлены в России, Европе и Азии. И вот сегодня мы можем подвести итог — художник провёл несколько встреч и мастер-классов, а также нарисовал мурал на стене якутского колледжа технологии и дизайна! Спасибо Никите — мурал получился очень интересным и необычным! А наши художники переняли опыт и зарядились творческой энергией. Уверен, впереди ещё множество успешных проектов и идей! Желаю удачи!

A post shared by Айсен Сергеевич Николаев (@nikolaev_aisen) on

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